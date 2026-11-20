Cijene stanova u BiH nastavljaju rasti, a prosječna cijena kvadratnog metra novogradnje u trećem kvartalu 2026. godine dostigla je 3.238 KM. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, to je povećanje od 8,2 posto u odnosu na isti period prošle godine, dok su stanovi u poređenju s prosjekom za cijelu 2025. godinu skuplji za pet posto.

U periodu od jula do kraja septembra ove godine prodato je ukupno 1.176 novih stanova, čija je ukupna površina iznosila 64.321 kvadratni metar. Broj prodatih stanova povećan je za 0,6 posto u odnosu na treći kvartal prošle godine, dok je ukupna prodata površina veća za 3,7 posto.

U poređenju s prosjekom 2025. godine, broj prodatih novih stanova veći je za 11,1 posto, a njihova ukupna površina za 12,6 posto.

Podaci za prvih devet mjeseci ove godine pokazuju još izraženiji rast tržišta nekretnina. U tom periodu prodato je 26,9 posto više novih stanova nego u istom periodu 2025. godine, dok je prosječna cijena kvadratnog metra porasla za 11,7 posto.

Koliko košta stan od 55 kvadrata u BiH?

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, prosječna površina prodatog novog stana u trećem kvartalu iznosila je približno 55 kvadratnih metara.

Po prosječnoj cijeni od 3.238 KM po kvadratu, stan te veličine koštao bi oko 178.000 KM. To znači da je za kupovinu novog stana prosječne površine potrebno izdvojiti iznos koji višestruko premašuje godišnja primanja velikog broja građana.

Najveći dio prodajne cijene odnosi se na troškove izgradnje i dobit izvođača radova. Od ukupnih 3.238 KM po kvadratnom metru, na ovu stavku otpada 1.954 KM, odnosno približno 60 posto.

Ostali troškovi, uključujući PDV, iznose 910 KM po kvadratu, dok vrijednost građevinskog zemljišta učestvuje sa 374 KM. Tako troškovi gradnje i dobit izvođača čine najveći dio konačne cijene koju plaćaju kupci.

U izgradnji više od 6.000 novih stanova

Građevinska preduzeća u Bosni i Hercegovini tokom trećeg kvartala završila su 582 nova stana, ukupne površine 31.453 kvadratna metra.

U odnosu na isti period prošle godine, kada su završena 572 stana, riječ je o povećanju od 1,7 posto. Ukupna površina završenih stanova veća je za 5,6 posto.

Istovremeno, na kraju septembra u izgradnji je bilo 6.385 nezavršenih stanova, što je za 7,9 posto manje nego godinu ranije, kada ih je bilo 6.936.

Agencija za statistiku BiH napominje da se podaci o cijenama odnose isključivo na prodate nove stanove i ne uključuju promet starijih nekretnina. Prosječna cijena izračunava se dijeljenjem ukupne vrijednosti prodatih novih stanova s njihovom ukupnom površinom.