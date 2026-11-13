Povrat PDV-a na prvu nekretninu: Više od 1.000 zahtjeva odobreno, poznato kada novac stiže na račun

Povrat PDV-a na prvu nekretninu odobren je za 1.003 građana Bosne i Hercegovine, dok je 119 zahtjeva dobilo negativnu odluku. Prema najnovijim podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, od početka primjene ovog prava do 13. novembra obrađena su ukupno 1.122 zahtjeva, a najveći broj pozitivnih rješenja donesen je u regionalnim centrima Sarajevo i Tuzla.

Od ukupnog broja odobrenih zahtjeva, 898 rješenja već je uručeno građanima, kojima su sredstva uplaćena na bankovne račune. Preostalih 105 rješenja nalazi se u postupku dostavljanja putem pošte.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje pojašnjavaju da brzina isplate zavisi od načina na koji građani preuzimaju rješenje.

Oni koji rješenje lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru UIO novac dobijaju već narednog dana. Ukoliko se dokument dostavlja poštom, isplata slijedi nakon što Uprava zaprimi povratnicu kao dokaz da je rješenje uručeno.

Najviše odobrenih zahtjeva u Sarajevu i Tuzli

Prema podacima UIO, od 1.003 pozitivna rješenja, najviše ih je doneseno u Regionalnom centru Sarajevo, ukupno 315.

Na drugom mjestu nalazi se Regionalni centar Tuzla sa 297 odobrenih zahtjeva, dok su u Banjoj Luci donesena 254 pozitivna rješenja.

U Regionalnom centru Mostar odobreno je 137 zahtjeva za povrat PDV-a na prvu nekretninu.

Zašto je odbijeno 119 zahtjeva za povrat PDV-a?

Uprava za indirektno oporezivanje navodi nekoliko razloga zbog kojih pojedini građani nisu ostvarili pravo na povrat novca.

Među njima su slučajevi u kojima je nekretnina uknjižena prije 12. aprila 2025. godine, odnosno prije stupanja na snagu zakonskih izmjena kojima je omogućeno ostvarivanje ovog prava.

Negativne odluke donesene su i kada je utvrđeno da podnosilac zahtjeva već posjeduje drugu nekretninu, da kupljeni stan još nije uknjižen u nadležnim evidencijama ili da je nekretnina još u izgradnji.

Pojedini zahtjevi nisu pozitivno riješeni ni nakon što građani, uprkos dodatnom pozivu, nisu dostavili potpunu dokumentaciju.

Zabilježen je i slučaj obustavljanja postupka nakon što je podnosilac odustao od zahtjeva.

Do kada građani mogu podnijeti zahtjev?

Iz UIO su ranije pojasnili da građani koji su prvu nekretninu evidentirali tokom 2026. godine zahtjev za povrat PDV-a mogu podnijeti najkasnije do 30. juna 2027. godine.

Poseban rok, 8. januar 2027. godine, odnosi se na kupce koji su nekretninu kupili i evidentirali u prijelaznom periodu od 12. aprila 2025. do 8. jula 2026. godine.

Uprava za indirektno oporezivanje najavila je da će nastaviti obradu pristiglih zahtjeva i sedmično obavještavati javnost o broju donesenih rješenja.