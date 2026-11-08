Kupci prvog stana imaju još dva mjeseca za povrat PDV-a: Poznato ko mora požuriti sa zahtjevom

Kupci prve nekretnine u Bosni i Hercegovini trebaju obratiti pažnju na rokove za podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a. Za dio građana rok od šest mjeseci ističe početkom januara 2027. godine, dok za ostale kupovine važe drugačiji rokovi.

Prijelazni period odnosi se na kupce čija je kupoprodaja prvog stana evidentirana nakon stupanja na snagu dopune Zakona o PDV-u, a prije 8. jula 2026. godine. Za njih se rok od šest mjeseci računa od 8. jula, kada je Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) počela primati zahtjeve.

Za kupovine evidentirane tokom 2026. godine nakon tog datuma zahtjev se može podnijeti najkasnije do 30. juna 2027. godine. Kupovine evidentirane prije stupanja na snagu dopune Zakona, odnosno objave u „Službenom glasniku BiH“ 20/25, ne ostvaruju pravo na povrat, osim u slučajevima kada kupac iz objektivnih razloga, bez vlastite krivice, nije mogao ranije evidentirati kupoprodaju.

Pravo na povrat PDV-a ima punoljetni državljanin BiH s prebivalištem u zemlji koji u prethodnih sedam godina nije imao stan ili kuću u vlasništvu na teritoriji BiH. Povrat se odnosi na kupovinu novoizgrađenog stana ili kuće.

Osnovica za povrat obuhvata 40 kvadratnih metara za kupca, uz dodatnih 15 kvadratnih metara za svakog člana porodičnog domaćinstva koji se uključi u zahtjev. Ako je nekretnina veća od površine koja se priznaje, povrat se obračunava samo za dio koji ispunjava propisane uslove.

Maksimalan iznos povrata zavisi od prosječne cijene novih stanova u BiH, koju objavljuje Agencija za statistiku BiH. Prema podacima za drugi kvartal 2026. godine, prosječna cijena iznosila je 3.311 KM po kvadratnom metru, s uključenim PDV-om. Na osnovu te cijene, maksimalan povrat po jednom zahtjevu iznosi oko 26.460 KM.

Prema podacima UIO-a koje je prenijela FENA, od 16. septembra do 30. oktobra doneseno je 688 rješenja o povratu PDV-a, a odobreno je ukupno 11.235.229,94 KM. Najviše rješenja izdao je Regionalni centar Tuzla – 201, zatim Sarajevo sa 197, Banja Luka sa 179 i Mostar sa 111.

Zahtjev se podnosi na obrascu ZKPS, uz izjavu IKPS s ovjerenim potpisom, nadležnom regionalnom centru UIO-a prema sjedištu prodavca nekretnine. Uz dokumentaciju je potrebno priložiti, između ostalog, ovjeren kupoprodajni ugovor, račun prodavca s iskazanim PDV-om, dokaz o uplati pune kupoprodajne cijene, odgovarajuća uvjerenja poreskih i imovinskih organa te dokaz o evidentiranju nekretnine.

Taksa na zahtjev iznosi 10 KM, a na rješenje 20 KM. UIO o urednom zahtjevu odlučuje u roku od šest mjeseci.

Važno je naglasiti da se nekretnina za koju je ostvaren povrat PDV-a ne smije prodati u roku od pet godina od dana uručenja rješenja. U slučaju prodaje prije isteka tog perioda, kupac je dužan vratiti primljeni iznos s pripadajućom kamatom.