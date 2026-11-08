Počeo tradicionalni vašar u Gračanici: Tri dana trgovine, zabave i druženja

Tradicionalni vašar u Gračanici počeo je danas, a centar grada ponovo je ispunjen prodajnim štandovima, posjetiocima i prepoznatljivom vašerskom atmosferom. Jedan od najstarijih sajmova u Bosni i Hercegovini traje do utorka, 10. novembra, a i ove godine okuplja trgovce, zanatlije i građane iz različitih krajeva zemlje.

Već prvog dana vašera zabilježena je velika posjećenost. Glavna gradska ulica ispunjena je štandovima na kojima se mogu pronaći različiti proizvodi, od odjeće i predmeta za domaćinstvo do slatkiša i tradicionalne gračaničke halve.

Za najmlađe su pripremljeni zabavni sadržaji na platou pored Poslovno-kulturno-sportskog centra „Bazen“, dok se trgovina odvija u centralnoj gradskoj zoni.

Gračanički vašar tradicija je duža od četiri stoljeća

Gračanički vašar ima dugu historiju koja seže do početka 17. stoljeća. Najstariji sačuvani pisani dokumenti iz 1604. godine spominju plaćanje vašarske takse, što potvrđuje da je trgovina na ovom prostoru bila organizovana još u vrijeme osmanske vlasti.

Nekada su se u Gračanici održavala dva velika vašara godišnje, proljetni i jesenji. Novembarski vašar bio je posebno značajan jer se održavao nakon završetka poljoprivrednih radova, kada su stanovnici dolazili da prodaju proizvode, obave kupovinu i susretnu se s rodbinom i prijateljima.

Ta tradicija sačuvana je do danas, a Gračanica svakog novembra postaje mjesto okupljanja brojnih posjetilaca.

Stočni vašar i Dani tradicije u Stjepan Polju

Ovogodišnji program proširen je i na Stjepan Polje, gdje je danas u krugu MAK centra održan stočni vašar.

Na istoj lokaciji organizovani su i Gračanički dani tradicije, tokom kojih udruženja i domaći proizvođači predstavljaju svoje proizvode, tradicionalna jela i rukotvorine.

U programu učestvuju i lokalna udruženja, među kojima su udruženja žena i pčelara.

Organizacija tradicionalnog vašara povjerena je JP „Komus“ Gračanica, a prodajni štandovi u centru grada rade od 6 do 22 sata.

Zbog održavanja manifestacije izmijenjen je režim saobraćaja u pojedinim gradskim ulicama, pa se posjetiocima savjetuje da obrate pažnju na privremenu signalizaciju.

Gračanički vašar nastavlja se sutra i završava u utorak, 10. novembra.