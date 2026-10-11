Počinje 163. Purački vašer: Svečano otvorenje danas, od sutra tri dana zabave i trgovine

U Puračiću će danas, 11. oktobra, biti svečano otvoren 163. tradicionalni Purački vašer, jedna od najstarijih i najpoznatijih manifestacija u Tuzlanskom kantonu. Prvi zvanični vašarski dan je sutra, 12. oktobra, a manifestacija će trajati do srijede, 14. oktobra, uz bogatu trgovačku ponudu, luna-park i Drugi sajam poljoprivrede.

Pripreme za ovogodišnje izdanje vašera privode se kraju, a veliki broj trgovaca i izlagača već je postavio štandove i pripremio prodajne prostore. Interesovanje za učešće izuzetno je veliko, pa su gotovo svi raspoloživi prodajni prostori zauzeti.

Puračić će tokom manifestacije ugostiti hiljade posjetilaca iz Tuzlanskog kantona i drugih dijelova Bosne i Hercegovine, koji tradicionalno dolaze zbog kupovine, druženja, zabave i prepoznatljive vašarske atmosfere.

Luna-park i bogata ponuda za posjetioce

Jedna od glavnih atrakcija Puračkog vašera i ove godine bit će luna-park, čije su sprave većim dijelom postavljene.

Za najmlađe posjetioce pripremljeni su vrtuljci, vozići i drugi zabavni sadržaji, dok će ljubitelji adrenalina imati priliku uživati u različitim vožnjama.

Pored zabavnog programa, posjetioce očekuju brojni prodajni štandovi s raznovrsnom robom, kao i tradicionalna gastronomska ponuda po kojoj je Purački vašer prepoznatljiv.

U okviru manifestacije bit će održan i Drugi sajam poljoprivrede, na kojem će biti predstavljeni poljoprivredni proizvodi i ponuda domaćih proizvođača.

Tradicija duga više od stoljeća i po

Purački vašer već 163 godine zauzima posebno mjesto u društvenom i kulturnom životu ovog kraja. Osim trgovine, manifestacija je prilika za susrete porodica, prijatelja i posjetilaca koji u Puračić dolaze iz različitih dijelova zemlje.

Ovogodišnjem vašeru prethodio je koncert Nihada Fetića Hakale i Barok benda, održan u petak, kojim je najavljen početak manifestacije.

Svečano otvorenje 163. Puračkog vašera planirano je za danas, dok zvanični vašarski dani počinju sutra i trajat će do 14. oktobra.

Manifestacija se održava pod prepoznatljivim sloganom „Naš Puračić – čaršija koja ima dušu“.