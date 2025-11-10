Vodimo vas na vašar u Gračanici

Tradicionalni vašar u Gračanici, jedan od najpoznatijih i najposjećenijih sajmova u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, održava se od 8. do 10. novembra u centru grada, na platou ispred dvorane “Bazen”. Tokom tri dana, Gračanica postaje mjesto susreta, trgovine i druženja, gdje se spajaju stari običaji i moderna atmosfera.

Objektivom kolega sa Radio Gračanice zabilježeni su šaroliki prizori: redovi štandova puni domaćih proizvoda, zanatskih rukotvorina, slatkiša i začina, vesela gužvu posjetilaca, smijeh djece i poznato nadmetanje prodavača koji na sav glas nude svoje proizvode. Vašar je uvijek bio više od obične pijace, to je događaj koji okuplja čitave porodice, prijatelje i goste iz okolnih gradova.

Iza ove tradicije stoji bogata historija. Gračanički istraživači Rusmir Djedović i Edin Šaković podsjećaju da je gračanički vašar najstariji u Bosni i Hercegovini. Prema pisanim dokumentima, još 1604. godine, u vrijeme osmanske vlasti, u Gračanici se spominje plaćanje tržne takse od vašara po carskoj zapovijedi. U to doba, grad je imao dva vašara godišnje, proljetni u aprilu i jesenji u novembru. Upravo ovaj jesenji vašar, održan u periodu kada završavaju poljoprivredni radovi, postao je simbol opuštanja i veselja nakon mukotrpne godine.

Riječ “vašar” potiče iz mađarskog jezika i znači sajam ili tržnica, dok je u Gračanici lokalni naziv “vašer” odavno ušao u svakodnevni govor. Kako objašnjava Šaković, suština vašara nije samo u prodaji, već u osjećaju zajedništva i živosti koji donosi. Tradicija koja traje više od četiri stoljeća danas ima i dodatni značaj — čuva duh vremena, podsjeća na korijene i daje posebnu toplinu gradu koji se ponosi svojom istorijom.

Gračanički vašar završava se danas, 10. novembra, uz mnoštvo zadovoljnih posjetilaca i stotine nasmijanih lica, koja su već sada sigurna da će se iduće godine vratiti, jer vašar u Gračanici nije samo događaj, nego dio identiteta ovog grada.