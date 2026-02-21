Krađa u trgovačkom objektu u Gračanici, osumnjičeni pucali na policiju

U Gračanici je jučer oko 17:05 sati prijavljena krađa u jednom trgovačkom objektu, nakon čega je došlo i do upotrebe oružja prema policijskim službenicima, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Kako je saopćeno, Policijskoj stanici Gračanica zaštitar koji je obavljao poslove osiguranja objekta prijavio je da su tri nepoznate osobe izvršile krađu. Na mjesto događaja odmah je upućena patrola policije.

„Počinioci su se udaljili iz objekta, kojom prilikom je došlo do upotrebe oružja prema policijskim službenicima, ali su prilikom pokušaja bjekstva dva počinioca stavljena pod kontrolu te im je oduzeta sloboda“, navodi se u saopćenju MUP-a TK.

Uhapšeni su identificirani kao K.Đ. (1988) iz Tuzle i E.Đ. (1993) iz Olova, nastanjen u Tuzli. Treći osumnjičeni je putničkim motornim vozilom napustio mjesto događaja, a policija poduzima mjere i radnje s ciljem njegove identifikacije i pronalaska.

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a daljnje aktivnosti provode se prema njegovim uputama i pod njegovim nadzorom. Uviđaj će izvršiti istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Gračanica.

„Prilikom ovog događaja niko nije povrijeđen“, saopćeno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.