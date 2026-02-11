Policija provjerava navode o povređivanju muškarca u zdravstvenoj ustanovi u Gračanici

Policijska stanica Gračanica zaprimila je 10. februara 2026. godine prijavu u kojoj se navodi da je muškarac rođen 1942. godine, nastanjen na području općine Doboj Istok, navodno zadobio povrede u zdravstvenoj ustanovi u Gračanici, potvrđeno je iz Uprave policije MUP-a TK.

Po zaprimljenoj prijavi postupili su policijski službenici PS Gračanica, koji su poduzeli početne mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

O događaju je obaviješten i istražitelj Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Gračanica, koji nastavlja daljnji rad na provjerama navoda prijave s ciljem utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja.

Našoj redakciji ranije se obratio čitatelj koji je naveo kako je u jutarnjim satima 10.02.2026.g u bolnici “Mustafa Beganović” Gračanica, pacijent A.K zvani “Mujo” (identitet poznat redakciji) starosti 84 godine pretučen, te je zadobio teške ozljede od dežurnog medicinara.

“Ime medicinara nećemo otkrivati zbog daljeg postupanja”. U prilogu vam šaljem slike djeda pretučenog. Dežurni medicinar je nanjeo djedu ozlede opasne po život, djed se trenutno nalazi na liječenju UKC Tuzla.” stoji u navodima čitaoca.