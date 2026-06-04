U pretresu oduzeto 4,4kg droge

Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona nastavili su aktivnosti usmjerene na suzbijanje zloupotrebe opojnih droga.

U okviru pretresa provedenih na području Zenice pronađeno je i oduzeto više od 4,4 kilograma materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu.

Akcija je nastavljena i na području Tešnja, gdje su policijski službenici pronašli određenu količinu materije koja asocira na opojnu drogu, dvije ručne bombe i druge predmete koji se mogu dovesti u vezu s krivičnim djelom.

Prema informacijama Uprave policije MUP-a ZDK, službenici Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga došli su do saznanja o nezakonitim aktivnostima osobe M.Č., rođene 1980. godine iz Zenice, koja se dovodi u vezu sa zloupotrebom opojnih droga.

Na osnovu prikupljenih saznanja i naredbe Općinskog suda u Zenici, a pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva ZDK, izvršen je pretres stana, pomoćnih objekata, putničkog vozila marke Mercedes, koje je u vlasništvu osumnjičenog, kao i poslovnog prostora u kojem je zaposlen.

Pretresi su obavljeni na više lokacija u Zenici, odnosno u ulicama Sestara Ditrih, Uzunovića put, Armije Republike BiH i Talića brdo.

Tom prilikom pronađena je i oduzeta biljna materija koja izgledom asocira na marihuanu, težine 2.185,51 gram, praškasta materija koja asocira na speed, težine 2.156,52 grama, kao i određena količina tableta koje asociraju na opojnu drogu, težine 83,27 grama. Ukupno je oduzeto 4.425,30 grama sporne materije. Policija je pronašla i novac u iznosu od 2.170 KM, metalnu drobilicu i druge predmete.

Oduzeta materija bit će upućena na potrebna vještačenja, dok će pronađeni predmeti i novac biti korišteni kao dokaz u daljnjem postupku.

Osoba M.Č. je uhapšena i nad njom je zavedena kriminalistička obrada zbog sumnje da je počinila krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Istog dana, u nastavku akcije, policijski službenici Policijske stanice Tešanj su, u koordinaciji sa Odsjekom za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, postupili po naredbi Općinskog suda u Tešnju i izvršili pretres stana i pomoćnih objekata koje u mjestu Medakovo koristi osoba P.A., rođena 1981. godine iz Tešnja.

Tokom pretresa pronađena je i oduzeta određena količina materije koja izgledom asocira na opojnu drogu, metalna drobilica, digitalna vaga i dvije ručne bombe.

Osoba P.A. je uhapšena i zadržana u prostorijama za zadržavanje, a nad njom je zavedena kriminalistička obrada zbog sumnje da je počinila krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Iz Uprave policije MUP-a ZDK navode da ove aktivnosti predstavljaju nastavak odlučne borbe protiv zloupotrebe opojnih droga i represivnog djelovanja prema osobama koje se sumnjiče za krivična djela koja ugrožavaju sigurnost i zdravlje građana, posebno mladih.