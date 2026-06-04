Više osoba poginulo u padu manjeg aviona u Hrvatskoj

Više osoba poginulo je u padu manjeg aviona koji se dogodio kod Medulina u Hrvatskoj, potvrđeno je iz istarske policije.

Prema informacijama koje su objavili hrvatski mediji, nesreća se dogodila na području Campanoža, između Kaštijuna i Medulina, a policija je dojavu o padu aviona zaprimila oko 11:20 sati.

Na mjesto nesreće upućene su sve nadležne službe, uključujući policiju, vatrogasce i hitnu medicinsku pomoć, koje provode aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Hrvatski mediji nezvanično navode da su poginule četiri osobe, dok se za još dvije osobe traga. Prema dostupnim informacijama, riječ je o stranim državljanima.

Pilot Nijaz Delić, koji koristi sportski aerodrom u Medulinu, izjavio je za hrvatske medije da za sada nije poznato šta je prethodilo padu. Naveo je da je avion trebao sletjeti na sportski aerodrom u Medulinu, ali da je iz nepoznatih razloga pao na području iznad odlagališta Kaštijun.

Uzroci nesreće bit će poznati nakon uviđaja i istrage nadležnih službi.