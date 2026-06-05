Četiri osobe poginule u padu aviona kod Medulina

Četiri osobe poginule su u padu aviona na području općine Medulin u Istri, potvrđeno je nakon uviđaja koji su proveli nadležni organi.

Prema pisanju Jutarnjeg lista, riječ je o austrijskim državljanima rođenim 1978, 1968, 1986. i 1961. godine. Županijsko državno odvjetništvo u Puli naložilo je obdukciju tijela stradalih, kao i dodatne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.

Uviđaj su obavili službenici istarske policije, uz učešće istražitelja Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu i dežurne zamjenice županijskog državnog odvjetnika u Puli.

Avion koji se srušio bio je registrovan u Njemačkoj, a letio je iz Linza u Austriji prema Medulinu.

Agencija je najavila da će u roku od 30 dana objaviti preliminarni izvještaj, dok će sigurnosna istraga trajati nekoliko mjeseci.