Bijeljina: Profesor uhapšen zbog sumnje na seksualno uznemiravanje učenice

Pripadnici Policijske uprave Bijeljina uhapsili su muškarca inicijala S.D. iz ovog grada zbog sumnje da je počinio krivično djelo polnog uznemiravanja.

Kako su saopćili iz policije, osumnjičeni je lišen slobode nakon prijave oštećene osobe, a 27. maja predat je u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini radi daljeg postupanja.

Prema dostupnim informacijama, riječ je o profesoru srednje škole koji se dovodi u vezu sa seksualnim uznemiravanjem učenice.

Iz Policijske uprave Bijeljina naveli su da se istraga nastavlja te da policijski službenici, pod nadzorom tužilaštva, nastavljaju prikupljanje dokaza i provođenje drugih istražnih radnji u okviru svojih nadležnosti.

Povodom slučaja reagovala je i Javna ustanova Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina. Iz ove ustanove istakli su da su odmah nakon saznanja o događaju poduzeli mjere u skladu sa zakonskim procedurama i Protokolom za postupanje u slučajevima nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja djece.

Iz škole su naglasili da poštuju prava maloljetne osobe, štite privatnost i vode računa o interesima istrage, zbog čega trenutno nisu u mogućnosti iznositi dodatne detalje.

Također su poručili da svaki oblik ponašanja koji ugrožava sigurnost, dostojanstvo i integritet učenika smatraju neprihvatljivim te da će nastaviti dosljedno primjenjivati mjere zaštite djece i učenika.