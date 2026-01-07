Više od 300.000 KM za dodatne količine pitke vode u Gračanici

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović potpisao je danas s gradonačelnikom Gračanice Sadmirom Džebom četiri ugovora ukupne vrijednosti oko 305.000 KM, kojima će biti osigurane dodatne količine pitke vode za više gračaničkih naselja i mjesnih zajednica.

Svi projekti odnose se na unapređenje sistema vodosnabdijevanja i planirani su Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede za 2025. godinu. Kako je pojasnio ministar Ahmetović, Grad Gračanica je za ove projekte već proveo postupke javne nabavke i odabrao izvođače radova.

Za izgradnju distributivne mreže u naseljima Ograđenica, Delići, Devedžije i Zolje, u okviru treće faze vodovodnog sistema Lukavica, izdvojeno je 79.420,87 KM. U ovoj fazi planirana je izgradnja distributivne mreže Delići 2, čime će se omogućiti priključenje oko 54 nova korisnika na novoizgrađenu vodovodnu mrežu.

Za rekonstrukciju i dogradnju vodovodnog sistema Donja Orahovica, u četvrtoj fazi projekta, osigurano je 66.261,85 KM. Riječ je o izgradnji cjevovoda s pratećim šahtovima, što će, nakon ranije izgrađena tri rezervoara, omogućiti stabilno snabdijevanje vodom za oko 550 korisnika u ovoj mjesnoj zajednici.

Poseban projekat odnosi se i na naselje Ibrići u mjesnoj zajednici Malešići, koje ima lokalni vodovod s nedovoljnim količinama vode tokom sušnih perioda. Planirano je povezivanje distributivnog cjevovoda za napajanje rezervoara u Ibrićima na postojeći cjevovod nizvodno od rezervoara Kamenik, čime bi se osiguralo stabilnije snabdijevanje.

Među danas potpisanim ugovorima je i finansiranje izgradnje rezervoara Zasjeka u mjesnim zajednicama Trnovci i Džakule, za što je izdvojen iznos od 119.812 KM.

O značaju ovih ulaganja govorio je i gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo, ističući da su mjesne zajednice Lukavica i Donja Orahovica među onima s najvećim problemima u sistemskom vodosnabdijevanju.

– To su dvije mjesne zajednice koje imaju ubjedljivo najviše problema u vodosnabdijevanju, dok su ostale relativno riješene – kazao je Džebo, dodavši da će rješavanje problema vodosnabdijevanja u mjesnoj zajednici Lendići biti planirano tokom ove godine.

Ministar Ahmetović je poručio da će Vlada Tuzlanskog kantona nastaviti pružati podršku gradovima i općinama, naglasivši da su za ovu namjenu osigurana i kreditna sredstva u iznosu od 40 miliona KM, kao i godišnji prihodi od vodnih naknada u visini od pet do šest miliona KM.

– Godina 2026. biće izuzetno važna kada je riječ o vodosnabdijevanju. Naši gradovi i općine u Tuzlanskom kantonu imaće na raspolaganju oko 45 miliona KM za ovu oblast – rekao je Ahmetović, najavivši da će program raspodjele sredstava za 2026. godinu uskoro biti usvojen kako bi lokalne zajednice pravovremeno raspolagale sredstvima.