Vatrogasci u Gračanici gasili tri požara, jedan izbio u krugu firme

Arnela Šiljković - Bojić

Prema izvještaju Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla, Profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica imala je tri intervencije na gašenju požara na području grada.

U mjesnoj zajednici Lohinja Donja došlo je do požara na putničkom motornom vozilu. U mjesnoj zajednici Doborovci intervenisano je zbog požara elektroinstalacija na stambenom objektu.

Treća intervencija zabilježena je u ulici Šenik, u krugu firme Fining d.o.o., gdje je izbio požar na plinskoj boci.

Uzroci požara bit će utvrđeni naknadno.

