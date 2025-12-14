Uskoro novo kino s tri dvorane u Tuzlanskom kantonu

U sklopu Bingo City Centra Gračanica uskoro će vrata otvoriti moderno CineStar multipleks kino s tri dvorane, čime će Gračanica i okolna mjesta dobiti savremeni filmski sadržaj kakav je do sada bio dostupan uglavnom u većim gradovima poput Tuzle.

Radovi na izgradnji multipleksa odvijaju se prema planu, a interes građana je izuzetno velik. CineStar, kao najveći kinoprikazivač u regiji, prepoznat je po vrhunskom kvalitetu usluge, najsavremenijoj tehnologiji i dodatnim sadržajima koji nude iskustvo kina s pet zvjezdica.

Novo kino raspolagat će s tri dvorane ukupnog kapaciteta oko 400 sjedećih mjesta, uključujući i VIP sjedala. Sve dvorane bit će opremljene Barco projektorima, poznatim po kristalno čistoj slici, izuzetnoj svjetlini, živopisnim bojama i visokom kontrastu, zbog čega je Barco uvršten u Guinnessovu knjigu rekorda kao proizvođač najsvjetlijih kinoprojektora na svijetu. Poseban tehnološki iskorak donijet će RGB laserski projektori najnovije generacije.

Najveća dvorana bit će opremljena CineStarovim eXtreme sistemom, premium standardom namijenjenim ljubiteljima snažnog audio-vizuelnog doživljaja. Ovaj sistem podrazumijeva veliko srebrno platno, izuzetno jasnu sliku te vrhunski JBL zvučni sistem uz Dolby Atmos tehnologiju i Crown pojačala.

U okviru multipleksa bit će dostupne i dvije moderno opremljene rođendaonice s PlayStation konzolama i pratećim sadržajima za djecu, dok će svim posjetiocima biti osiguran besplatan parking.

CineStar Cinemas je najveći kino lanac u Bosni i Hercegovini, a gračanički multipleks bit će njegov osmi objekt u zemlji. Na regionalnom nivou, CineStar posluje u Hrvatskoj, Srbiji, Kosovu i Bosni i Hercegovini, s ukupno 29 multipleksa, 182 dvorane i približno 27.000 sjedišta. Otvorenje kina u Gračanici planirano je uskoro.

Podsjećamo da je Međunarodno udruženje kinematografa (UNIC) u junu 2019. godine proglasilo CineStar Cinemas najboljim kinoprikazivačem u Evropi za 2019. godinu. Nagrada „International Exhibitor of the Year“ dodijeljena je kompaniji Blitz-CineStar za izuzetnu posvećenost kvalitetu kino doživljaja, stalne inovacije i kontinuirani rast, čime se svrstala među vodeće i najbrže rastuće kino lance u Evropi.

Više informacija dostupno je na zvaničnoj web stranici cinestarcinemas.ba.