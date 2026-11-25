Nijagarini vodopadi, među najpoznatijim prirodnim znamenitostima svijeta, osvijetljeni su plavom, žutom i bijelom bojom u čast Bosne i Hercegovine, povodom 25. novembra, Dana državnosti naše zemlje.

Informaciju je objavio Institut za istraživanje genocida Kanada (IGK), navodeći da je ovaj događaj dio obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine u Kanadi.

Prema navodima Instituta, prvi put u historiji Nijagarini vodopadi osvijetljeni su u bojama bosanskohercegovačke zastave kako bi se odala počast Bosni i Hercegovini i njenim građanima.

Nijagarini vodopadi osvjetljavaju se već više od jednog stoljeća

Tradicija osvjetljavanja Nijagarinih vodopada datira iz 1925. godine, dok je sistem rasvjete modernizovan 1997. i 2016. godine.

Osvjetljavanje vodopada različitim bojama danas se koristi i za obilježavanje značajnih datuma, praznika i međunarodnih događaja.

Iz Instituta za istraživanje genocida Kanada povodom ovog događaja uputili su poruku građanima Bosne i Hercegovine, posebno onima koji žive izvan domovine.

„Budimo ambasadori Bosne i Hercegovine gdje god da živimo, jer ljubav prema domovini nije samo osjećaj, već i odgovornost“, poručili su iz Instituta, uz čestitku povodom Dana državnosti BiH.