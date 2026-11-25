Dan državnosti BiH čestitao je i fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović, koji je putem svog Facebook profila uputio emotivnu poruku posvećenu domovini.

Bh. reprezentativac istakao je da Bosna i Hercegovina predstavlja njegov ponos, identitet i dom, bez obzira na to gdje se nalazi i čiji dres nosi.

„Sretan Dan državnosti, domovino! Bosna i Hercegovina je naš ponos, identitet i dom. Gdje god bili i koji god dres nosili, njeno ime uvijek ćemo nositi s posebnim ponosom. Sretan 25. novembar Bosno i Hercegovino“, napisao je Muharemović.

Njegova čestitka povodom Dana državnosti BiH pridružila se brojnim porukama kojima bosanskohercegovački sportisti obilježavaju 25. novembar, datum kada su prije 83 godine postavljeni temelji savremene državnosti naše zemlje.

Rođen u Sloveniji, ali BiH je uvijek bila njegov izbor

Tarik Muharemović pripada mlađoj generaciji bosanskohercegovačkih reprezentativaca koji su rođeni izvan granica naše zemlje, ali su odlučili nastupati u dresu Bosne i Hercegovine.

Ovaj 23-godišnji defanzivac rođen je 28. februara 2003. godine u Ljubljani, prve tri godine života proveo je u Sloveniji, a odrastao je u Austriji, gdje je napravio i prve fudbalske korake. Njegov otac je iz Zavidovića, a majka iz Sanskog Mosta.

Uprkos tome što je odrastao izvan Bosne i Hercegovine, Muharemović nikada nije imao dilemu koju reprezentaciju želi predstavljati. U oktobru ove godine, u razgovoru za slovenski Arena Sport, govorio je upravo o svojoj povezanosti s domovinom.

„Roditelji su mi Bosanci, rođeni su u Bosni i moja domovina je Bosna i Hercegovina“, kazao je tada Muharemović.

Prošao je kroz mlađe reprezentativne selekcije BiH, a za seniorsku reprezentaciju debitovao je 3. juna 2024. godine u utakmici protiv Engleske.