Vremenska prognoza za Tuzlu za danas, 25. novembar, najavljuje hladno jutro s temperaturom oko minus jedan stepen Celzijusa, dok će najviša dnevna temperatura oko 14 sati dostići devet stepeni.

Vjerovatnoća padavina iznosi 25 posto, a slaba kiša moguća je u večernjim satima, između 20 i 21 sat. Vjetar će biti slab, brzine do dva metra u sekundi, dok se u večernjim satima očekuje ponovno zahlađenje.

Vremenska prognoza za Tuzlu za četvrtak

Sutra se u Tuzli očekuje promjena vremenskih prilika. Kiša je moguća tokom većeg dijela dana, od ranih jutarnjih sati do kasnog poslijepodneva, uz vjerovatnoću padavina do 85 posto.

Jutro će biti nešto toplije nego danas, s temperaturom oko tri stepena, dok će najviša dnevna temperatura iznositi oko devet stepeni Celzijusa.

Zbog visoke vlažnosti zraka, koja bi mogla dostići 100 posto, osjećaj hladnoće bit će izraženiji.

Za vikend obilnije padavine, početkom decembra mraz

Narednih sedam dana u Tuzli donosi postepeno zahlađenje i nestabilno vrijeme.

Nakon kišovitog četvrtka, u petak se očekuju slabije padavine i dnevna temperatura do pet stepeni Celzijusa.

Prema trenutnim prognozama, najobilnije padavine očekuju se u subotu, uz vjerovatnoću kiše od 100 posto. Kišovito vrijeme zadržat će se i u nedjelju, uz nešto jači vjetar, brzine do četiri metra u sekundi.

Ponedjeljak i utorak trebali bi biti uglavnom suhi, ali hladni, s jutarnjim temperaturama do minus pet stepeni Celzijusa.

Kakvo nas vrijeme očekuje početkom decembra?

Dugoročna vremenska prognoza za Tuzlu ukazuje na nastavak hladnog vremena, uz temperature oko ili ispod prosjeka za kraj novembra i početak decembra.

Nakon perioda nestabilnog vremena i čestih padavina očekuje se nekoliko suhih dana, dok oko 7. i 8. decembra ponovo raste vjerovatnoća kiše, uz blagi porast temperature.

Jutra će ostati hladna, s minimalnim temperaturama do minus pet stepeni Celzijusa i mogućnošću pojave mraza.

Dugoročne prognoze podložne su promjenama, zbog čega su za planiranje aktivnosti pouzdanije prognoze za narednih nekoliko dana.