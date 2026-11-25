Prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a, održano prije 83 godine u Mrkonjić Gradu, okupilo je predstavnike različitih krajeva Bosne i Hercegovine, među kojima su bili i brojni Tuzlaci. Među njima su se našli radnici, učitelji, pravnici, političari, ali i jedna od samo dvije žene koje su učestvovale na ovom historijskom zasjedanju.

Dok se 25. novembar danas obilježava kao Dan državnosti Bosne i Hercegovine, manje se govori o ljudima iz Tuzle i okolnih mjesta koji su neposredno učestvovali u donošenju odluka kojima su postavljeni temelji savremene bosanskohercegovačke državnosti.

Prema istraživanju historičara i profesora Univerziteta u Tuzli Seada Selimovića, među vijećnicima ZAVNOBiH-a bila su 32 predstavnika sjeveroistočne Bosne.

Prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a okupilo brojne Tuzlake

Među vijećnicima iz Tuzle bili su Pašaga Mandžić, radnik iz Tuzle, Aleksandar Preka, bankovni činovnik i bivši poslanik Hrvatske seljačke stranke, te advokat Ljubo Peleš.

Na zasjedanju su učestvovali i sudija Bogomir Brajković, učitelj Omer Gluhić, gostioničar Ante Kamenjašević, privatni namještenik Abdulah Kunosić i Simo Eraković, nekadašnji poslanik Bosanskohercegovačkog sabora.

Aleksandar Preka bio je i član radnog predsjedništva zasjedanja, kojim je predsjedavao ljekar iz Bijeljine Vojislav Kecmanović.

Tuzlanka među samo dvije žene na zasjedanju

Posebno mjesto u historiji ovog događaja pripada Mevli Jakupović, radnici iz Tuzle.

Prema podacima koje u svom naučnom radu navodi profesor Selimović, Mevla Jakupović bila je jedna od samo dvije žene koje su učestvovale na zasjedanju u Mrkonjić Gradu. Druga je bila Zora Nikolić, radnica iz Sarajeva.

Pored Tuzle, svoje predstavnike imali su i drugi gradovi i mjesta sjeveroistočne Bosne, među kojima su Bijeljina, Gradačac, Bratunac, Zvornik, Lopare i Šekovići.

Historijske odluke donesene 1943. godine

Prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a rezultiralo je usvajanjem Rezolucije i Proglasa narodima Bosne i Hercegovine, kojima je izraženo opredjeljenje za ravnopravnost naroda i zajedničku državnost.

Nekoliko dana kasnije, 29. novembra 1943. godine, na drugom zasjedanju AVNOJ-a u Jajcu potvrđen je federalni položaj Bosne i Hercegovine kao jedne od šest ravnopravnih članica buduće jugoslavenske federacije.

Na drugom zasjedanju ZAVNOBiH-a, održanom od 30. juna do 2. jula 1944. godine u Sanskom Mostu, usvojena je i Deklaracija o pravima građana Bosne i Hercegovine.

Izvor: Naučni rad prof. dr. Seada Selimovića „Godina konsolidacije: Položaj narodnooslobodilačkog pokreta u Bosni i Hercegovini 1943. godine s posebnim akcentom na tuzlansku oblast“, objavljen 2015. godine.