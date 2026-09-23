Konkurs za učenike u TK povodom Dana državnosti BiH: Najbolji radovi bit će nagrađeni

Konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola s područja Tuzlanskog kantona raspisao je Savez antifašista i boraca NOR-a Tuzlanskog kantona povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine i 83. godišnjice Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a.

Pravo učešća imaju učenici osnovnih i srednjih škola s područja Tuzlanskog kantona, a literarni radovi mogu biti napisani u prozi ili stihovima i mogu imati najviše tri kucane stranice s proredom.

Za učenike osnovnih škola tema rada je „Domovinu čuva i gradi znanje“, dok će učenici srednjih škola pisati na temu „ZAVNOBiH-om se brani BiH“.

Cilj konkursa je uključivanje učenika u obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine i godišnjice Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu.

Konkurs za učenike otvoren do 1. novembra

Radovi se mogu dostaviti običnom ili preporučenom poštom na adresu Savez antifašista i boraca NOR-a Tuzlanskog kantona, Filipa Kljajića 22, Dom penzionera, Tuzla, uz naznaku „Za literarni konkurs/natječaj“.

Radove je moguće poslati i elektronskom poštom na adresu [email protected].

Rok za dostavljanje radova je 1. novembar 2026. godine.

Tročlani žiri odabrat će najbolje radove do 20. novembra, nakon čega će nagrađeni učenici i javnost biti obaviješteni o rezultatima.

Dodjela nagrada za autore tri najbolja rada u obje kategorije bit će održana 24. novembra u Gradačcu, na akademiji posvećenoj 25. novembru, Danu državnosti Bosne i Hercegovine.

Za učenike osnovnih škola prva nagrada iznosi 150 KM, druga 100 KM, a treća 50 KM.

U kategoriji srednjih škola prva nagrada iznosi 200 KM, druga 150 KM, dok je za treće mjesto predviđena nagrada od 100 KM.