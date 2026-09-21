Iz Italije u Tuzlu: Ezra i Mirjam školske dane ponovo provode u svom gradu

Nakon godina provedenih u inostranstvu, povratak u Bosnu i Hercegovinu za jednu porodicu značio je i povratak životu koji su ranije poznavali, ali ovoga puta iz jedne potpuno nove perspektive. Azra Alibašić sa suprugom i djecom prije tri mjeseca vratila se u Tuzlu, svoj grad, nakon što je porodica prethodno živjela u više država, a posljednje godine provela u Italiji. Iako im je, kako Azra priča u Italiji život bio lijep, želja da se vrate na svoje sve je nadjačala.

„Poželjeli smo se vratiti u svoju državu zbog tog osjećaja pripadnosti i željeli smo da djeca odrastaju u svojoj državi, da upoznaju ovu zemlju, jako dugo nismo bili tu, zbog škole i zbog jezika. Imamo lijepa iskustva iz Italije, ali htjeli smo ponovo graditi naš život u našoj zemlji, našoj kulturi, nedostajali su nam ljudi koje poznajemo, naše porodice“, priča nam Azra Alibašić.

Azra nam priča da je najviše brinula o tome kako će se djeca uklopiti u novu sredinu, međutim, sada vidi da su oboje vrlo brzo prihvaćeni i da itekako uživaju u novoj školi. Iako je za sina Ezru ovo novi razred i novo društvo, Tuzla mu nije nepoznata. Rođen je u ovom gradu, a školovanje je upravo ovdje i započeo. Nakon toga uslijedio je odlazak u inostranstvo, pa sada ponovni povratak u sredinu u kojoj se, kako kaže, brzo snašao.

„Ovdje u Tuzli sam već bio i uvijek mi se sviđala jer sam se rodio ovdje. U školi mi je dobro. Imam prijatelja ovdje i često me pitaju kako se nešto kaže na italijanskom, pitaju me koja mi se hrana više sviđa, italijanska ili bosanska, a ja kažem bosanska. Učenje mi za sada pa baš i ne ide, ali trudim se“, rekao je Ezra Alibašić, učenik OŠ Centar.

Da su ga prihvatili, svjedoče i Ezrini školski drugari, među kojima je njegov najbolji prijatelj Andrej. Zajednički interesi bili su dovoljni da se poznanstvo iz školskih klupa brzo pretvori u prijateljstvo

„Prvi dan sam ga upoznao i odmah sam vidio da je u mom stilu. Voli sve što i ja. Dobro se uklopio“, ističe Andrej.

Ezrina razrednica ističe da je učenik jako dobro prihvaćen, ali naglašava da slijedi rad na intenzivnijem praćenju gradiva. Ističe da se prilično dobro snašao, ali i da postoje određene greške koje će ispravljati u budućnosti.

„U društvenom aspektu je sasvim dobro uklopljen, našao je najbolje drugove, svi mu pomažu, ako ja kažem nek mu neko da svesku, odmah mu troje četvero pruža svesku. Sad on malo da se vrati treba taj proces, vjerovatno nekoliko mjeseci, ovo je još rano, tek je treća sedmica, ali najbitnije da je dobro uklopljen, da sarađuje i da roditelji sarađuju“, rekla je Erna Murić, nastavnica bosanskog jezika u OŠ Centar.

Za Mirjam, Ezrinu mlađu sestru, povratak u školu bio je nešto jednostavniji. Ona je sada drugi razred, pa joj je školska svakodnevica prije svega prostor za učenje, igru i nova poznanstva. Već je pronašla i najbolju drugaricu, a omiljeni predmeti dodatni su joj motiv da upozna novu sredinu.

„Sviđa mi se ovdje, lijepo je. Učim, igram se, družim se. Volim matematiku, enegleski, bosanski. Volim da crtam, da učim“, kazala je Mirjam Alibašić, učenica OŠ Centar.

Za Ezru i Mirjam školska godina u Tuzli počela je bez većih poteškoća. Ezra je pronašao društvo i prilagođava se razlikama u nastavi, dok Mirjam uživa u učenju i druženju sa svojim vršnjacima. Prema podacima Ministarstva obrazovanja i nauke TK, njihova priča dio je trenda koji je u porastu. U proteklih godinu dana u osnovne i srednje škole na području kantona vratilo se 177 učenika iz inostranstva, dok je godinu ranije evidentirano 136 povratnika. U posljednje tri godine, u škole Tuzlanskog kantona vratilo se ukupno 395 učenika.