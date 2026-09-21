Optužnica za tramvajsku nesreću u Sarajevu vraćena Tužilaštvu KS

Optužnica za tramvajsku nesreću u Sarajevu, podignuta protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića, vraćena je Kantonalnom tužilaštvu Sarajevo na uređenje, potvrđeno je iz Kantonalnog suda u Sarajevu.

Za sada nije poznato zbog čega je optužnica vraćena. Iz Tužilaštva KS, na upit Detektora, nisu odgovorili koji su razlozi za takvu odluku suda.

Tužilaštvo je optužnicu protiv Kasapovića podiglo početkom septembra zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog prometa. Tada je saopćeno da je odluka donesena nakon opsežnih istražnih radnji, timskih vještačenja i prikupljanja velikog broja dokaza.

U nesreći jedna osoba poginula, četiri povrijeđene

Tramvajska nesreća u Sarajevu dogodila se 12. februara kod Zemaljskog muzeja, kada je tramvaj iskočio iz šina i udario u putnike na stanici. Poginuo je 23-godišnji Erdoan Morankić, dok su četiri osobe povrijeđene, među njima i 17-godišnja djevojka koja je zadobila teške povrede.

Nakon nesreće Tužilaštvo KS zatražilo je određivanje pritvora vozaču tramvaja zbog procjene da bi njegov boravak na slobodi mogao dovesti do uznemirenja javnosti, ali je Kantonalni sud u Sarajevu taj prijedlog odbio.

Tokom istrage provjeravani su i navodi iz anonimne prijave i medijskih tekstova koji su se odnosili na servisiranje magnetnih kočnica, sistem videonadzora te ugovore o zakupu oglasnog prostora u tramvajima.

Tužilaštvo je nakon provjera i analize prikupljenih dokaza donijelo naredbu o neprovođenju istrage u tom dijelu, uz obrazloženje da prijavljene radnje ne predstavljaju krivična djela.

Pitanja o servisiranju kočnica

Detektor je ranije izvještavao da KJKP GRAS u tenderu za servisiranje magnetnih kočnica na tipu tramvaja koji je učestvovao u nesreći nije zahtijevao prethodno iskustvo niti stručnost firmi za tu vrstu poslova.

Vlasnik kompanije koja je dobila posao kazao je za Detektor da ranije nije imao iskustva sa tim kočnicama te da tokom osam mjeseci trajanja ugovora GRAS-u nije vratio nijednu servisiranu kočnicu. Iz GRAS-a tada nisu odgovorili kada su posljednji put servisirane kočnice na tramvaju broj 516.

Nakon nesreće stari češki tramvaji privremeno su povučeni iz upotrebe, a GRAS je u martu raspisao dva tendera za nabavku kočnica i drugih dijelova. Za te tendere od ponuđača je već bilo traženo ranije iskustvo.

Vraćanje optužnice Tužilaštvu KS znači da ona u ovoj fazi nije potvrđena, a Tužilaštvo će je morati urediti u skladu sa zahtjevima suda prije nastavka postupka.