Danas se održava i u toku je konferencija za medije u Tužilaštvu KS povodom istrage o tramvajskoj nesreći u kojoj je poginuo Erdoan Moranjkić i teško povrijeđena Ella Jovanović. Uvodnu riječ dao je policijski komesar Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo Fatmir Hajdarević, koji je govorio o načinu na koji je događaj prijavljen nadležnim službama i prvim informacijama koje su zaprimljene.

Govoreći o dosadašnjim aktivnostima u predmetu, glavna kantonalna tužiteljica Tužilaštva KS Meliha Dugalija navela je da su uviđajne radnje najprije provedene na mjestu gdje se nesreća dogodila, nakon čega su nastavljene u GRAS-u, kada je tramvaj prebačen u krug tog preduzeća.

Odgovarajući na pitanje zbog čega je vozilo izmješteno izvan depoa MUP-a KS, pojasnila je da u depoima MUP-a ne postoje objektivne mogućnosti za takvu vrstu čuvanja i vještačenja. Tužilaštvu su, kako je istakla, za detaljan pregled i planirana vještačenja bili neophodni šinski uslovi, što je bilo moguće osigurati jedino u prostoru GRAS-a. Naknadno je Općinski sud, na prijedlog Tužilaštva KS, izdao naredbu o čuvanju vozila, čime su formalno stvoreni uslovi za nastavak istražnih radnji.

Uprava policije i Kantonalno tužilaštvo formirali su poseban tim iskusnih istražitelja i tužilaca kako bi se ovaj složen predmet što brže i efikasnije rasvijetlio. U okviru tih aktivnosti zatraženo je i izuzimanje snimaka sa videonadzora više objekata i institucija u blizini mjesta nesreće.

Govoreći o interesu javnosti da sazna šta je do sada prikupljeno sa izuzetih snimaka, Dugalija je pojasnila da se postupa u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku FBiH. Snimci su izuzeti po naredbi suda, sud određuje način njihovog čuvanja, a potom se dostavljaju postupajućem tužiocu radi daljih vještačenja i analize. Takav materijal, naglasila je, ne može biti objavljen u javnom prostoru dok traje istraga, jer bi to moglo uticati na njen tok.

Dodala je i da se još očekuju snimci sa zgrade ambasade u blizini mjesta nesreće, navodeći da je u tim slučajevima riječ o posebnim procedurama kada je u pitanju pribavljanje takve vrste materijala.