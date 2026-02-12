Sarajevo: Tramvaj izletio iz šina i udario u stanicu, ima i povrijeđenih

Arnela Šiljković - Bojić

Danas je u Sarajevu u zoni kod Ambasade SAD i Zemaljskog muzeja, došlo do nesreće kada je tramvaj izletio iz šina i udario u stajalište.

Prema fotografijama s mjesta događaja, tramvajska stanica je u velikoj mjeri oštećena, a saobraćaj u tom dijelu grada je otežan. Nakon prijave incidenta, na teren su upućene nadležne službe.

Iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo potvrđeno je da je dojava zaprimljena te da policija postupa po prijavi. Na lokaciji su prisutni policijski službenici i ekipe hitne medicinske pomoći.

Prema informacijama s terena, ima povrijeđenih, a intervenisali su i vatrogasci koji rade na oslobađanju jedne osobe iz oštećenog tramvaja. Istraga o uzrocima nesreće je u toku.

