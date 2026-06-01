Cisterna se prevrnula na autoputu kod Doboja, saobraćaj se odvija usporeno

Cisterna se prevrnula na autoputu “9. januar” u blizini Doboja, zbog čega se saobraćaj na ovoj dionici trenutno odvija usporeno.

Prema snimcima koji su objavljeni u Viber grupama, cisterna je nakon nezgode ostala prevrnuta na kolovozu i svojim položajem zatvorila lijevu traku. U udesu je oštećena i zaštitna ograda pored ceste.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je u ovoj saobraćajnoj nezgodi bilo povrijeđenih osoba, niti šta je uzrokovalo prevrtanje cisterne.

Vozačima koji se kreću auto-putem “9. januar” u blizini Doboja savjetuje se dodatni oprez, prilagođena brzina i poštivanje uputa nadležnih službi dok se ne završi uviđaj i uklanjanje vozila sa kolovoza.