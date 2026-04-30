Saobraćaj obustavljen do daljnjeg zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Doboj-Maglaj

Zbog nestabilnog vremena, te povremene kiše u pojedinim krajevima, savjetujemo oprezniju vožnju prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na putevima. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke, pa apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno. Na mjestima gdje se izvode radovi postavljena je privremena saobraćajna signalizacija čije poštivanje je obavezno.

Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Doboj-Maglaj (u mjestu Šije) saobraćaj je obustavljen do daljnjeg. Saobraćaj se odvija lokalnim obilaznicama do završetka policijskog uviđaja.

Zbog redovnog servisiranja tunela Bosna zatvorena je dionica autoceste A-1 smjer Nemila-Golubinja. Saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M-17.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A-1 Kakanj-Lašva, u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno-desnom stranom, smjer Lašva-Kakanj.

Na autocesti A-1 dionicama Sarajevo sjever-Podlugovi i Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina (Banj Brdo) vozila do 3,5 t saobraćaju jednom trakom, naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti M-5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu (bajpas) u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.