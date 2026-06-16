Saobraćajna nesreća na putu Dubrave – Živinice, ima povrijeđenih

Zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali putničko i teretno vozilo, obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Živinice, Dubrave. Kako je saopćeno iz BIHAMK-a, saobraćaj je na ovoj dionici bio obustavljen do završetka policijskog uviđaja.

12:40 sati – “Danas oko 11.30 sati na dijelu magistralnog puta M 17.1 u mjestu Dubrave, grad Živinice dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva vozila, teretno i putničko motorno vozilo. Dvije osobe su prevezene u JZU UKC Tuzla. Uviđaj su izvršili policijski službenici PU – PS Živinice. Saobraćaj je na ovoj dionici magistralnog puta bio obustavljen do 12.30 sati, kada je ponovo normalizovan.” – saopćeno je iz Uprave policije MUP-a TK.

Na autocesti A1, u smjeru Bradina, Tarčin, došlo je do požara na teretnom vozilu. Sve nadležne službe upućene su na mjesto događaja, a saobraćaj se odvija usporeno, preticajnom trakom.

BIHAMK poziva vozače na oprez

Iz BIHAMK-a pozivaju vozače da na svim putnim pravcima voze oprezno i da brzinu prilagode uslovima na cesti. Također, savjetuju učesnicima u saobraćaju da prije polaska na put provjere aktuelno stanje na cestama, moguće obustave, zastoje i izmjene u režimu saobraćaja, kako bi putovanje planirali sigurnije i izbjegli duža zadržavanja.