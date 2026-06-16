Sportske igre mladih okupile hiljade djece u Banovićima, Srebreniku, Odžaku i Mostaru

Takmičenja, edukativne radionice i druženje u okviru 16. sezone Plazma Sportskih igara mladih nastavljeni su i proteklih dana u Banovićima, Srebreniku, Odžaku i Mostaru, okupivši hiljade djece i mladih kroz sport, edukaciju i zajedničke aktivnosti.

Igre se i ove godine organizuju u saradnji s Olimpijskim komitetom BiH, s fokusom na olimpijske vrijednosti, prijateljstvo, međusobno poštovanje i fair play. Pokrovitelji 16. sezone su Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik Republike Srpske i Federalno ministarstvo kulture i sporta.

Uoči sportskih aktivnosti u Banovićima, Srebreniku i Odžaku održane su radionice “Zero Waste – Budi dio igre, čuvajmo našu planetu“, na kojima je učestvovalo više od 2.000 učenika osnovnih škola. Događaji se realizuju u saradnji s kompanijom Coca-Cola i uz podršku Agencije za vodno područje rijeke Save, a učenici su kroz interaktivne sadržaje učili o očuvanju okoliša, pravilnom odlaganju otpada te zaštiti prirode.

U Banovićima je m:tel Dan sporta okupio oko 1.000 djece iz osnovnih škola i vrtića. Plamen prijateljstva zajedno su zapalili načelnik Općine Banovići Mehmed Hasanović, predstavnici osnovnih škola i kapiten FK Banovići Anel Husić. U okviru sportskog programa održana su takmičenja u igri između dvije vatre i atletici, a plasman na Veliko finale Igara u Sarajevu izborile su ekipe “BS Vrane“ i “Vatrene lopte“.

Igre i ove godine, u saradnji s UEFA Foundation for Children, kroz Coca-Cola CUP podstiču uključivanje djevojčica u sport te promovišu jednake mogućnosti za svu djecu.