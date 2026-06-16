Na Univerzitetu FINRA Tuzla održana promocija knjige i panel diskusija o budućnosti računovodstvene profesije u BiH

Nedžida Sprečaković
Na Univerzitetu FINRA Tuzla održana promocija knjige i panel diskusija o budućnosti računovodstvene profesije u BiH
Na Univerzitetu FINRA Tuzla održana promocija knjige i panel diskusija o budućnosti računovodstvene profesije u BiH

Univerzitet FINRA Tuzla i edukativno-konsultantska kuća FINconsult organizovali su 16. juna 2026. godine stručni skup posvećen aktuelnim pitanjima razvoja računovodstvene profesije u Bosni i Hercegovini. U okviru događaja održana je panel diskusija pod nazivom „Računovodstvena profesija u Bosni i Hercegovini – stanje i perspektive“, kao i promocija kapitalnog djela prof. dr. sc. Vinka Belaka „Profesionalno financijsko računovodstvo“ – II izdanje po novom kontnom okviru.

Panel diskusija okupila je istaknute predstavnike akademske zajednice i profesionalnih računovodstvenih organizacija iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Učesnici panela bili su prof. dr. sc. Vinko Belak sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Dragan Mikerević, predsjednik Upravnog odbora Saveza računovođa i revizora Republike Srpske i član Komisije za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine, Augustin Mišić, predsjednik Upravnog odbora Saveza računovođa, revizora i financijskih djelatnika Federacije Bosne i Hercegovine i član Komisije za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine, te prof. dr. sc. Ismet Kalić, predsjednik uprave Univerziteta FINRA Tuzla i direktor FINconsult d.o.o. Tuzla. Moderator panela bio je prof. dr. sc. Edin Glogić, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta FINRA Tuzla.

Na Univerzitetu FINRA Tuzla održana promocija knjige i panel diskusija o budućnosti računovodstvene profesije u BiH
Na Univerzitetu FINRA Tuzla održana promocija knjige i panel diskusija o budućnosti računovodstvene profesije u BiH

Tokom panel diskusije razmatrani su ključni izazovi sa kojima se računovodstvena profesija suočava u savremenom poslovnom i regulatornom okruženju. Posebna pažnja posvećena je ulozi profesionalne regulative, kontinuirane edukacije i primjene međunarodnih računovodstvenih standarda u praksi, kao i jačanju profesionalnih kompetencija neophodnih za kvalitetno finansijsko izvještavanje i donošenje poslovnih odluka. Učesnici su naglasili značaj usklađivanja domaće računovodstvene prakse sa međunarodnim trendovima te potrebu za kontinuiranim unapređenjem znanja i vještina računovođa u uslovima ubrzanih tehnoloških i regulatornih promjena.

U okviru događaja upriličena je i promocija drugog izdanja knjige „Profesionalno financijsko računovodstvo“ autora prof. dr. sc. Vinka Belaka, jednog od najistaknutijih stručnjaka iz oblasti računovodstva u regionu. Knjiga predstavlja sveobuhvatan prikaz savremenog finansijskog računovodstva zasnovanog na primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS), Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI) i MSFI za male i srednje subjekte, uz poseban osvrt na primjenu novog kontnog okvira i praktična računovodstvena rješenja. Tokom promocije autor je predstavio sadržaj, stručni značaj i praktičnu vrijednost ovog izdanja za računovođe, revizore, finansijske menadžere, nastavnike i studente ekonomskih usmjerenja.

Događaj je okupio računovođe, revizore, finansijske stručnjake, predstavnike akademske zajednice i studente, te je predstavljao značajnu platformu za razmjenu stručnih iskustava, naučnih saznanja i profesionalnih stavova o sadašnjem položaju i budućem razvoju računovodstvene profesije u Bosni i Hercegovini. Kroz konstruktivan dijalog i razmjenu različitih perspektiva potvrđena je važnost kontinuiranog unapređenja profesije kao jednog od ključnih faktora transparentnog i održivog finansijskog izvještavanja. Savremene finansije i računovodstvo izučavaju se na svim interdisciplinarnim studijskim programima prvog, drugog i trećeg ciklusa Univerziteta FINRA Tuzla.