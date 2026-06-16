Univerzitet FINRA Tuzla i edukativno-konsultantska kuća FINconsult organizovali su 16. juna 2026. godine stručni skup posvećen aktuelnim pitanjima razvoja računovodstvene profesije u Bosni i Hercegovini. U okviru događaja održana je panel diskusija pod nazivom „Računovodstvena profesija u Bosni i Hercegovini – stanje i perspektive“, kao i promocija kapitalnog djela prof. dr. sc. Vinka Belaka „Profesionalno financijsko računovodstvo“ – II izdanje po novom kontnom okviru.

Panel diskusija okupila je istaknute predstavnike akademske zajednice i profesionalnih računovodstvenih organizacija iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Učesnici panela bili su prof. dr. sc. Vinko Belak sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Dragan Mikerević, predsjednik Upravnog odbora Saveza računovođa i revizora Republike Srpske i član Komisije za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine, Augustin Mišić, predsjednik Upravnog odbora Saveza računovođa, revizora i financijskih djelatnika Federacije Bosne i Hercegovine i član Komisije za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine, te prof. dr. sc. Ismet Kalić, predsjednik uprave Univerziteta FINRA Tuzla i direktor FINconsult d.o.o. Tuzla. Moderator panela bio je prof. dr. sc. Edin Glogić, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta FINRA Tuzla.

Tokom panel diskusije razmatrani su ključni izazovi sa kojima se računovodstvena profesija suočava u savremenom poslovnom i regulatornom okruženju. Posebna pažnja posvećena je ulozi profesionalne regulative, kontinuirane edukacije i primjene međunarodnih računovodstvenih standarda u praksi, kao i jačanju profesionalnih kompetencija neophodnih za kvalitetno finansijsko izvještavanje i donošenje poslovnih odluka. Učesnici su naglasili značaj usklađivanja domaće računovodstvene prakse sa međunarodnim trendovima te potrebu za kontinuiranim unapređenjem znanja i vještina računovođa u uslovima ubrzanih tehnoloških i regulatornih promjena.

U okviru događaja upriličena je i promocija drugog izdanja knjige „Profesionalno financijsko računovodstvo“ autora prof. dr. sc. Vinka Belaka, jednog od najistaknutijih stručnjaka iz oblasti računovodstva u regionu. Knjiga predstavlja sveobuhvatan prikaz savremenog finansijskog računovodstva zasnovanog na primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS), Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI) i MSFI za male i srednje subjekte, uz poseban osvrt na primjenu novog kontnog okvira i praktična računovodstvena rješenja. Tokom promocije autor je predstavio sadržaj, stručni značaj i praktičnu vrijednost ovog izdanja za računovođe, revizore, finansijske menadžere, nastavnike i studente ekonomskih usmjerenja.

Događaj je okupio računovođe, revizore, finansijske stručnjake, predstavnike akademske zajednice i studente, te je predstavljao značajnu platformu za razmjenu stručnih iskustava, naučnih saznanja i profesionalnih stavova o sadašnjem položaju i budućem razvoju računovodstvene profesije u Bosni i Hercegovini. Kroz konstruktivan dijalog i razmjenu različitih perspektiva potvrđena je važnost kontinuiranog unapređenja profesije kao jednog od ključnih faktora transparentnog i održivog finansijskog izvještavanja. Savremene finansije i računovodstvo izučavaju se na svim interdisciplinarnim studijskim programima prvog, drugog i trećeg ciklusa Univerziteta FINRA Tuzla.