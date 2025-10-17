Na Univerzitetu Finra u Tuzli održana radionica o pravima poljoprivrednika i prehrambenom suverenitetu

Na Univerzitetu Finra u Tuzli održana je radionica pod nazivom “Prava poljoprivrednika i prehrambeni suverenitet”, koja je okupila poljoprivredne proizvođače, istraživače, studente i predstavnike institucija. Cilj radionice bio je analizirati stanje ekološke poljoprivredne proizvodnje u Bosni i Hercegovini i ukazati na značaj razvoja agrobiodiverziteta kao temelja održivog i zdravog sistema ishrane.

Ismet Kalić, vršilac dužnosti rektora Univerziteta Finra Tuzla, istakao je da radionica nosi simboličan naziv koji povezuje znanje, praksu i odgovornost u razvoju održive poljoprivrede u BiH. Skup su organizirali Fondacija “Alica” iz Banje Luke, Poljoprivredni zavod Tuzlanskog kantona, Univerzitet Finra Tuzla i Biotehnički fakultet.

Bosna i Hercegovina, prema ocjenama učesnika, ima značajne komparativne prednosti za proizvodnju organske hrane, koja na evropskom tržištu sve više dobija na vrijednosti. U tom kontekstu najavljena je i prva međunarodna konferencija o zelenoj agendi i održivoj poljoprivredi, koja će u decembru biti održana u Tuzli.

Profesorica Gordana Đurić, predsjednica Upravnog odbora Fondacije „Alica“ iz Banje Luke, upozorila je da su, uprkos velikim ulaganjima u poljoprivredu u posljednjih 25 godina, vidljivi pad kvalitete proizvoda i gubitak raznovrsnosti biljnog svijeta. Prema njenim riječima, zanemarivanje nauke u proizvodnji dovelo je do zabrinjavajućih podataka o nestanku čak 75 posto biljnih vrsta u posljednjih sto godina, što ozbiljno ugrožava prehrambeni sistem i sigurnost stanovništva.

Predstavnici Poljoprivrednog zavoda Tuzlanskog kantona naglasili su da je neophodno ojačati saradnju između proizvođača, naučnih institucija i nadležnih tijela, jer, uprkos dugogodišnjim ulaganjima, kvalitet domaćih proizvoda opada, a tržište preplavljuju uvozna i često nekontrolisana roba.

Docent Fejzo Begović, direktor Poljoprivrednog zavoda Tuzlanskog kantona, naveo je da su stručnjaci na terenu uočili brojne izazove koji zahtijevaju sistemske mjere i kontinuirano praćenje stanja u poljoprivredi. Zaključeno je da budućnost domaće proizvodnje zavisi od većeg oslanjanja na nauku, ekološke standarde i zajedničko djelovanje svih učesnika u lancu proizvodnje hrane.

