Univerzitet FINRA domaćin međunarodne konferencije iz forenzičkog računovodstva i revizije

Na Univerzitetu FINRA u Tuzli održana je Druga međunarodna naučno-istraživačka konferencija iz oblasti forenzičkog računovodstva i revizije. Skup je okupio stručnjake iz cijelog regiona sa zajedničkim ciljem da ojačaju ulogu ove oblasti u borbi protiv finansijskog kriminala, korupcije i poslovnih prevara.

„Sve ove konferencije značajno podržavaju naše studijske programe. Ova konferencija posebno daje podršku našem magistarskom studijskom programu iz forenzičkog računovodstva i revizije. Na Univerzitetu Finra Tuzla smatramo da je izuzetno važno kontinuirano organizovati ovakve stručne skupove, koji doprinose transferu i razmjeni znanja i vještina, unapređenju naučno-istraživačkog rada te integriranju naše visokoškolske ustanove u jedinstven evropski prostor visokog obrazovanja“, kazao je Ismet Kalić, predsjednik Uprave Univerziteta FINRA.

Kroz 32 predstavljena rada učesnici su analizirali savremene izazove u finansijskim sistemima i predstavili modele unapređenja revizorskih praksi. Naglašeno je da je forenzičko računovodstvo postalo ključni alat za jačanje transparentnosti i zaštite javnih sredstava.

„Od ukupno 32 rada, učešće je uzelo više od 60 naučnika, profesora i stručnjaka iz oblasti forenzičkog računovodstva i revizije iz cijelog regiona, odnosno sa prostora bivše Jugoslavije. Veliki odziv i interesovanje potvrđuju značaj današnje konferencije. Univerzitet FINRA je prepoznat kao pionir u oblasti forenzičkog računovodstva i revizije u Bosni i Hercegovini“, rekao je Edin Glogić, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta FINRA.

Organizatori ističu da konferencija ima poseban značaj za studente Univerziteta FINRA, koji direktno prate rad stručnjaka i time proširuju znanje iz oblasti forenzičkih pregleda i finansijske kontrole. Poručuju da je ovo primjer kako akademska zajednica može aktivno doprinijeti jačanju profesionalnih standarda.

„Ovo je jedinstvena prilika koju stvaramo za naše studente, da imaju mogućnost slušati ovakve teme na visokom naučnom i stručnom nivou. To predstavlja posebnu prednost u odnosu na standardna predavanja koja slušaju studenti na drugim univerzitetima i fakultetima“, dodao je prof. Glogić.

Zanimanje javnosti za ovu temu je u stalnom porastu, pa je tako ova konferencija potvrdila važnost kontinuirane edukacije i međunarodne saradnje u ovoj oblasti.

„Značajna je u dva pravca. Prvi je naučni, što će ova konferencija zasigurno imati, ali i u praktičnom djelovanju revizora realnog i revizora u javnom sektoru. Upravo iz tog razloga Vrhovna državna revizija Crne Gore opredijelila se da učestvuje na ovom značajnom skupu, da da svoj doprinos i ja se nadam da će već jedan od narednih skupova biti u Podgorici“, kazao je Branislav Radulić, član Senata državne revizorske institucije Crne Gore.

Iz Univerziteta FINRA već su najavili nove skupove, uključujući konferenciju o zelenoj agendi i ekološkoj poljoprivredi, što je dio šire strategije Univerziteta. Cilj je povezati različite naučne oblasti, podstaći istraživački rad i razvijati timove sposobne za učešće u međunarodnim projektima.