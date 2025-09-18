Na Univerzitetu FINRA u Tuzli otvoren 13. Međunarodni simpozij

Danas je na Univerzitetu FINRA u Tuzli svečano otvoren 13. Međunarodni simpozij na temu: „ODRŽIVI RAZVOJ I DIGITALNA TRANSFORMACIJA“. Organizator Simpozija je edukativno-konsultantska kuća FINconsult u saradnji sa Univerzitetom FINRA Tuzla.

Riječ je o jednom od najvećih i najprestižnijih stručnih skupova iz oblasti finansijsko-računovodstvene i menadžerske profesije u Bosni i Hercegovini u 2025. godini.

Na Simpoziju učestvuje više od 60 predavača iz zemalja EU, regije i Bosne i Hercegovine. Prijavljeni radovi su iz oblasti održivog razvoja, digitalne transformacije, digitalizacije poslovnih procesa, primjene umjentne inteligencije, finansija, računovodstva, revizije, poreza, menadžmenta, IT, ITK, turizma, gastronomije, poljoprivrede i drugih oblasti.

Poseban fokus ovogodišnjeg Simpozija stavljen je na digitalizaciju poslovnih procesa, primjenu umjetne inteligencije i primjenu principa dugoročne održivosti kao ključnih pravaca savremenog poslovanja i ekonomskog napretka. U vremenu ubrzanih tehnoloških promjena i globalnih izazova, ove teme nisu samo aktuelne, već i presudne za oblikovanje konkurentne i otporne privrede, kako na nacionalnom, tako i na regionalnom nivou. Simpozij time postaje važna platforma za povezivanje nauke i prakse, razmjenu inovacija i podsticanje saradnje među stručnjacima, institucijama i privrednim subjektima.

Na svečanom otvaranju prisutnima su se obratili Prof. dr. Ismet Kalić, direktor FINconsulta i v.d. rektor Univerziteta FINRA Tuzla, Federalni ministar trgovine dr.sc. Amir Hasičević, te predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Tuzlanskog kantona, Grada Tuzla, kao i udruženja poslodavaca TK. Prisutne je pozdravio i Prof.dr. Vinko Belak iz Zagreba i prof.dr. Džafer Alibegović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, koji je bio i moderator prvog dana Simpozija.

Tokom obraćanja istaknuto je da je ovaj Simpozij od izuzetnog značaja za grad Tuzla, TK i Bosnu i Hercegovinu, jer će ponuditi odgovore i smjernice za izazove u uslovima sve većih rizika i neizvjesnosti u savremenom poslovanju.

Simpozij traje tri dana, od 18. do 20. septembra 2025. godine, na Univerzitetu FINRA Tuzla. Ove godine, Simpozij se održava u posebnom ozračju jer FINconsult obilježava 21 godinu uspješnog rada, kao i 17 godina kontinuiranog izdavaštva naučno-stručnog časopisa “Poslovni konsultant”, koji predstavlja važan doprinos razvoju finansijsko-računovodstvene i menadžerske profesije u Bosni i Hercegovini.

Danas, nakon dvije sesije prezentacija radova, biće upriličena i promocija dvije knjige u izdanju Univerziteta FINRA Tuzla, čiji su autori profesori ove visokoškolske ustanove. Prva knjiga nosi naziv „Prognoziranje zasnovano na finansijskim izvještajima“, autori: prof. dr. Edin Glogić i prof. dr. Ismet Kalić. Druga knjiga je naslovljena „Siva ekonomija u Bosni i Hercegovini“, autori: doc. dr. Elmir Ramić i prof. dr. Ismet Kalić.

Današnjem otvaranju prisustvovalo je više stotina učesnika, inclass i online, putem ZOOM platforme.

Program Simpozija preuzeti na www.finconsult.ba i www.finra.edu.ba.