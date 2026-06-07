Tužilaštvo TK objavilo detalje pucnjave u Banovićima

U toku je uviđaj nakon pucnjave koja se danas dogodila u naselju Čifluk kod Banovića, a obavljaju ga dežurni tužilac i istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK.

Kako je saopćeno iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, H.T. (64) je lišen slobode i osumnjičen da je, nakon verbalnog sukoba s komšijama, iz automatske puške ispalio više hitaca, usmrtio komšiju N.Ć. (54) i ranio njegovu suprugu A.Ć. (47).

Također, prema navodima Tužilaštva TK, osumnjičeni je više hitaca ispalio i prema bratu ubijene osobe, ali ga nije pogodio.

Tužilac je izdao naredbu za obdukciju tijela preminulog kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti. Bit će izdate i naredbe za sva druga relevantna vještačenja, a poduzimaju se i sve potrebne istražne radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti u vezi s počinjenim krivičnim djelima.

Nad osumnjičenim će biti obavljena kriminalistička obrada, nakon čega će, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, biti predat u nadležnost Tužilaštva TK. Nakon toga će prema njemu biti poduzete dalje mjere i radnje.

Prema informacijama portparolke UKC-a Tuzla, povrijeđena žena hospitalizirana je na Klinici za ortopediju i traumatologiju zbog povreda desne potkoljenice i abdomena. Trenutno je svjesna i komunikativna.