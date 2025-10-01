Univerzitet FINRA Tuzla obilježio početak nove akademske godine

Na Univerzitetu FINRA Tuzla 1. oktobra svečano je obilježen početak akademske 2025/26. godine. Ove godine upisana je deseta generacija studenata na studij „Finansije i računovodstvo“, šesta na „Računarstvo i informatiku“, te treća generacija na programima „Turizam, ugostiteljstvo i gastronomija“, „Savremeni menadžment i digitalno poslovanje“ i „Ekološka poljoprivreda“.

Na svečanom času dobrodošlicu studentima uputio je prof. dr. Ismet Kalić, v.d. rektora Univerziteta FINRA Tuzla, ističući da su studijski programi usklađeni sa potrebama tržišta rada. Naglasio je da nastavu izvode eminentni profesori i stručnjaci, te da studenti imaju pristup savremenoj opremi, online platformi E-nastava i e-biblioteci EBSCO sa više od 30.000 knjiga.

„Do sada je 290 studenata diplomiralo na FINRA i svi su zaposleni, dok su neki pokrenuli i vlastiti biznis. Naš cilj je obrazovati stručnjake koji su traženi ne samo u BiH, nego i širom svijeta“, poručio je Kalić.

Podršku studentima pružio je i prof. dr. Edin Glogić, dekan Ekonomskog fakulteta, podsjećajući da je Univerzitet potpisao više od 400 sporazuma sa kompanijama i institucijama, što studentima omogućava praksu i zaposlenje već tokom studija.

Na svečanosti su govorili i viša asistentica Šejla Mandžić, asistent Ahmedin Hasanović, predsjednik Studentskog parlamenta, ohrabrujući studente da budu aktivni i uključe se u projekte i aktivnosti FINRA-e.

Program je obuhvatio dodjelu indeksa, prezentaciju platforme E-nastava i Univerzitetskog informacionog sistema, a studenti su nakon svečanosti prisustvovali uvodnom predavanju iz Osnova računovodstva kod prof. dr. Edina Glogića.

Upis novih generacija potvrđuje poziciju FINRA kao etablirane visokoškolske ustanove prepoznate širom BiH. Studenti dolaze iz različitih krajeva zemlje – od Srebrenice, Tuzle, Sarajeva i Zenice, do Bihaća i Brčkog, ali i iz inostranstva.

Detalji o upisu i programima dostupni su na zvaničnoj stranici www.finra.edu.ba