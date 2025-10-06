Evropski univerzitet Brčko distrikt dočekao novu generaciju studenata

Ali Huremović
Evropski univerzitet Brčko distrikt svečano je obilježio početak nove akademske godine, uz podjelu indeksa studentima 16. generacije.

U prisustvu profesora, studenata i predstavnika lokalne zajednice, naglašen je značajan rast Univerziteta, akreditacija i stalna posvećenost unapređenju kvaliteta obrazovanja.

Rektor Evropskog univerziteta, prof. dr. Radoslav Galić, podsjetio je da Univerzitet bilježi kontinuirani porast broja upisanih studenata i da trenutno nudi širok spektar studijskih programa u različitim oblastima – od medicine i inženjerstva, do prava, ekonomije i pedagogije. Posebno je istakao da studenti sada imaju mogućnost uključivanja u Erasmus program Evropske unije, kroz koji mogu ostvariti praksu, pripravništvo i stručno usavršavanje u inostranstvu.

Na svečanosti je govor održao i prorektor Evropskog univerziteta, prof. dr. Rudika Gmajnić, koji je brucošima poručio da su donijeli važnu životnu odluku ulaskom u akademsku zajednicu. Pozvao ih je na marljiv rad, posvećenost i disciplinu, naglasivši da Univerzitet svojim studentima pruža maksimalnu podršku u razvoju znanja i vještina, ali da uspjeh zavisi od njihove volje i zalaganja.

Podršku studentima pružila je i lokalna zajednica. Zamjenik gradonačelnika Brčko distrikta, Anto Domić, čestitao je brucošima i istakao važnost obrazovanja za razvoj društva. Naglasio je da Vlada Brčko distrikta ulaže napore da visokoškolske ustanove ispune sve standarde kvaliteta, te da je znanje ključ napretka, a učenje proces koji traje cijeli život.

Među studentima prve godine je i Fatima Jašarević iz Tuzle, brucošica Odsjeka sestrinstva. Kaže da se odlučila za Evropski univerzitet zbog dobrih preporuka i stručnog kadra, te da planira ostati i raditi u Bosni i Hercegovini.

