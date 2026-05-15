Evropski univerzitet Brčko distrikt domaćin 14. Međunarodnog naučnog skupa

Evropski univerzitet Brčko distrikt danas je bio domaćin 14. Međunarodnog naučnog skupa posvećenog utjecaju društvenih mreža na savremenog čovjeka.

Skup je održan u organizaciji Evropskog univerziteta Brčko distrikt, Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla i Evropskog univerziteta „Kallos“ Beograd, a okupio je naučnike, stručnjake i autore iz više od dvadeset zemalja. Fokus konferencije bio je na ulozi društvenih mreža u obrazovanju, komunikaciji i svakodnevnom životu.

„Imamo uvijek interesantne teme. Na ovom skupu je prijavljeno 160 radova i 280 autora i koautora. Tako da evo, svake godine je to veći broj pitanja, radova, što znači da smo na neki način prepoznati od naučne zajednice, da dolaze, pišu, iz 20 država ima radova, svi nisu došli, ali su svi poslali radove. Značaj je zato što smo mi prepoznati u svijetu i to se boduje na efisijetskoj rang listi. Mi smo negdje od 112.000 univerziteta u svijetu, mi smo negdje na 4.900 i nekom broju“, rekao je Nedeljko Stanković, rektor Evropskog univerziteta Brčko distrikt.