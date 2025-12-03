Mirnes Ajanović: Kallos nastavlja sa zakonitim radom

Evropski univerzitet Kallos Tuzla nastavlja sa zakonitim radom na osnovu odluke Kantonalnog suda u Tuzli kojom je ranije izrečena zabrana rada stavljena van snage. U saopćenju advokata Univerziteta Mirnesa Ajanovića navodi se da je sud jasno odredio da Univerzitet može nesmetano raditi do okončanja postupka pokrenutog po tužbi Kallosa, te da je takva sudska odluka obavezujuća za sve institucije.

Kantonalni sud u Tuzli je 31. decembra 2024. donio rješenje kojim je privremena zabrana rada, izdata od strane Ministarstva obrazovanja i nauke TK, proglašena nevažećom do okončanja sudskog procesa. Kako odluka o meritumu još nije donesena, sudski stav ostaje na snazi, a Univerzitet nastavlja obavljati nastavu i sve planirane akademske aktivnosti.

Advokat Ajanović ističe da je ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović 14. novembra 2025. donio novu zabranu rada, uprkos činjenici da je prvobitna mjera stavljena van snage sudskom odlukom. Ovakav postupak, navodi Ajanović, predstavlja direktno kršenje sudske odluke i pravnog poretka, te se time zadire u nadležnosti suda. U saopćenju se navodi da su razlozi koje je ministar naveo, poput navodnog nedostatka nastavnog kadra, neosnovani i netačni, te da Kallos ima urednu i potpunu evidenciju nastavnika u skladu sa zakonom.

Zbog ovakvog postupanja Ministarstva, Evropski univerzitet Kallos podnio je Kantonalnom sudu u Tuzli novu tužbu za poništenje ponovljene zabrane, ocjenjujući da je riječ o nezakonito donesenom aktu. Dokumentacija o svim navodnim nepravilnostima dostavljena je nadležnim institucijama, uključujući POSKOK, koji je preuzeo predmet ranije formiran protiv ministra Omerovića. Dostavljena je i dopuna krivične prijave zbog sumnje na neizvršavanje sudske odluke i drugih krivičnih djela.

U saopćenju se podsjeća i na raniji slučaj, potvrđen presudama Kantonalnog suda u Tuzli i Vrhovnog suda FBiH, u kojem je vlasnik Univerziteta Nedeljko Stanković bio žrtva napada motivisanog nacionalnom mržnjom. Takav kontekst, kako se navodi, dodatno produbljuje zabrinutost zbog poteza Ministarstva i eventualnih diskriminatornih motiva.

Evropski univerzitet Kallos poručuje da ostaje otvoren i da studenti bez prekida nastavljaju svoje akademske obaveze. Prema odluci suda, sve aktivnosti se odvijaju u skladu sa zakonom, dok se novi sporovi vode pred nadležnim institucijama.

U prilogu saopćenja Univerziteta navedeno je da su Kantonalnom sudu u Tuzli, POSKOK-u, Kantonalnom tužilaštvu TK i Tužilaštvu BiH dostavljeni svi relevantni dokumenti i prijave.