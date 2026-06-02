Saobraćajna edukacija u Tuzlanskom kantonu od jučer se odvija po novom režimu rada, zasnovanom na primjeni aplikativnog softvera koji je razvilo Ministarstvo obrazovanja i nauke TK.

Novi sistem uveden je s ciljem digitalizacije procesa, efikasnijeg vođenja evidencija, veće transparentnosti i boljeg praćenja svih faza osposobljavanja budućih vozača. Softversko rješenje obuhvata sve učesnike u procesu saobraćajne edukacije, uključujući autoškole, organizacije Crvenog križa, predavače iz oblasti prve pomoći, predavače teoretske nastave iz oblasti saobraćajnih propisa, instruktore vožnje, administrativna lica na ispitnim mjestima, kao i ispitivače za različite oblasti polaganja ispita.

Primjenom novog sistema stvaraju se kvalitetniji uslovi za obuku kandidata iz oblasti poznavanja saobraćajnih propisa, upravljanja motornim vozilima i pružanja prve pomoći osobama povrijeđenim u saobraćajnim nesrećama.

Prema odluci objavljenoj u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”, autoškole su dužne putem aplikativnog softvera registrovati kandidate koji su od 1. juna 2026. godine započeli proces osposobljavanja iz oblasti teoretske nastave ili pružanja prve pomoći.

“Kandidati koji su proces osposobljavanja započeli prije 1. juna nastavit će obuku po dosadašnjoj praksi, a ispiti iz poznavanja propisa i prve pomoći za njih će se organizovati u papirnoj formi. Kandidati koji od 1. juna započnu proces osposobljavanja polagat će ispite na elektronskim uređajima, u skladu s ispitnim katalozima”, pojasnio je Nusret Muminović, pomoćnik ministra za saobraćajnu edukaciju.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona osiguralo je tehničke i organizacione mjere zaštite za novi način polaganja ispita. One uključuju zaštitu ličnih podataka, kontrolu pristupa sistemu, evidenciju aktivnosti korisnika, sigurnost pohrane podataka, kao i zaštitu od neovlaštenog pristupa, gubitka ili zloupotrebe podataka.