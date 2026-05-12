Kantonalni sud poništio rješenje o oduzimanju licence i dozvole za rad Evropskom univerzitetu „KALLOS“ Tuzla

Kantonalni sud u Tuzli presudom broj: 03 0 U 025256 24 U od 08.05.2026. godine poništio je rješenje Ministarstva obrazovanja i nauke TK broj: 10/1-34-030943-24 od 28.10.2024. godine, kojim je Evropskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla oduzeta licenca i dozvola za rad.

Radi se o istom rješenju Ministarstva koje je Kantonalni sud u Tuzli Rješenjem broj: 03 0 U 025256 24 U od 31.12.2024. godine stavio van snage do okončanja ovog upravnog spora i donošenja navedene presude, zbog čega rješenje Ministarstva od tada nije moglo proizvoditi pravno dejstvo niti predstavljati bilo kakav zakonit pravni osnov za javno ili institucionalno postupanje protiv Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla.

U presudi Kantonalnog suda u Tuzli navedeno je da je Ministarstvo obrazovanja i nauke TK povrijedilo više zakonskih odredbi, te je, između ostalog, na osam strana presude naznačeno: da Evropskom univerzitetu KALLOS Tuzla nije omogućeno ni pravo izjašnjenja; da nije sproveden zakonit postupak, jer KALLOS-u nije omogućeno pravo učešća u postupku; da Ministarstvo nije odlučilo o zahtjevima KALLOS-a za zakonito vođenje postupka; da je odmah primijenjena najstrožija mjera – oduzimanje licence i dozvole za rad.