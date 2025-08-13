Evropski univerzitet Kallos Tuzla na rang-listi AD Scientific Index 2025 po H-indeksu

RTV SLON

Evropski univerzitet Kallos Tuzla zauzeo je 11. mjesto na rang listi AD Scientific Index 2025 po H – indeksu među svim univerzitetima u Bosni i Hercegovini!

H-indeks je jedan od najrelevantnijih pokazatelja u akademskom svijetu jer mjeri naučnu produktivnost i uticaj istraživača kroz broj publikacija i citata na međunarodnom nivou.

Ovaj izvanredan rezultat svrstava univerzitet Kallos rame uz rame sa najvećim javnim univerzitetima u zemlji, te potvrđuje kvalitet nastavnog i istraživačkog kadra, posvećenost razvoju nauke i znanja i značajan međunarodni akademski doprinos koji ostvaruje kroz  istraživanja, projekte i naučne publikacije.

U konkurenciji više od 40 univerziteta u BiH, Kallos univerzitet je prepoznat kao jedan od lidera u naučnoj izvrsnosti.

AD Scientific Index analizira preko 24.000 institucija globalno, što ovaj plasman čini još značajnijim.

Ova rang-lista se temelji na transparentnim podacima o naučnicima, čime dodatno dobija na vjerodostojnosti i važnosti.

Link:

https://www.adscientificindex.com/university-ranking/…

