Saopštenje pravnog tima Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla povodom javnih izjava ministra obrazovanja i nauke TK Ahmeda Omerovića

Povodom javnih izjava ministra obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmeda Omerovića, pravni tim Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla smatra potrebnim da radi tačnog informisanja javnosti ukaže na nekoliko važnih pravnih činjenica.

1. Presuda kantonalnog suda od 08.05.2026. godine predstavlja ozbiljnu pravnu potvrdu navoda kallosa o nezakonitom postupanu ministarstva

Kantonalni sud u Tuzli je presudom broj: 03 0 U 025256 24 U od 08.05.2026. godine uvažio tužbu Kallosa, poništio rješenje Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona broj: 10/1-34-030943-24 od 28.10.2024. godine.

Sud je pri tome utvrdio ozbiljne povrede postupka koje su onemogućavale zakonito donošenje upravnog akta.

2. Sud je utvrdio da Kallosu nije bilo omogućeno zakonito učešće u postupku

Iz obrazloženja presude proizlazi da Kallosu nije bila pružena stvarna mogućnost da se izjasni o svim relevantnim činjenicama i okolnostima, da nije proveden poseban ispitni postupak, te da Ministarstvo nije pravilno cijenilo procesne i materijalne pretpostavke prije izricanja najteže upravne mjere – oduzimanja licence i dozvole za rad.

3. Ministarstvo nije ispoštovalo ni rok koji je samo odredilo

Rješenjem od 29.04.2024. godine Ministarstvo je, pozivajući se na član 26. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju TK, ostavilo Kallosu rok od jedne godine za otklanjanje navodnih nedostataka.

Međutim, Ministarstvo je već 28.10.2024. godine, dakle više mjeseci prije isteka vlastitog roka, donijelo rješenje o oduzimanju licence.

Upravo to rješenje Kantonalni sud je kasnije poništio kao nezakonito.

4. Rješenje o trajnoj zabrani rada nije pravosnažno

Posebno je pravno sporno javnosti predstavljati rješenje Ministarstva od 14.11.2025. godine kao konačno i pravosnažno riješeno pitanje.

Protiv navedenog rješenja pokrenut je upravni spor pred Kantonalnim sudom u Tuzli i o njegovoj zakonitosti Sud još nije donio odluku.

Zbog toga se takvo rješenje ne može predstavljati kao pravosnažno, niti se iz njega mogu unaprijed izvoditi kategorične tvrdnje o konačnim pravnim posljedicama.

5. Tvrdnje o „ništavnosti diploma“ su pravno preuranjene i ozbiljno uznemiravaju javnost

Posebno je neprihvatljivo iz osporenog i nepravosnažnog rješenja unaprijed izvoditi tvrdnje o navodnoj „ništavnosti diploma“ ili drugim konačnim pravnim posljedicama.

O zakonitosti predmetnog rješenja nadležni sud još uvijek nije odlučio, zbog čega takve izjave predstavljaju prejudiciranje ishoda postupka i ozbiljno uznemiravaju studente, roditelje i javnost.

6. Pravni postupci su i dalje u toku

Pravni postupci u vezi sa Evropskim univerzitetom „Kallos“ Tuzla nisu okončani.

U pojedinim predmetima već su donesene odluke u korist Kallosa, uključujući i presudu Kantonalnog suda od 08.05.2026. godine, dok se u drugim predmetima koriste sva zakonom predviđena pravna sredstva pred nadležnim sudovima i institucijama Bosne i Hercegovine.

Zbog toga je potpuno netačno javnosti predstavljati da su sva relevantna pravna pitanja konačno riješena.

7. O upisu studenata mora se odlučivati zakonito i nepristrasno

Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla podnio je nadležnim organima zahtjev u vezi sa upisom studenata za akademsku 2026/27. godinu.

O tom zahtjevu nadležni organi dužni su odlučivati zakonito, nepristrasno i u skladu sa važećim propisima, bez prejudiciranja ishoda postupaka koji su još uvijek u toku pred sudovima.

8. Javne izjave ministra moraju ostati u granicama pravne tačnosti

Dok više sudskih postupaka još traje, javne izjave kojima se pravna situacija predstavlja kao konačno završena mogu proizvesti ozbiljne posljedice po pravnu sigurnost, studente i ukupni obrazovni sistem.

Posebno je važno da nosioci javnih funkcija svojim izjavama ne stvaraju pogrešan utisak da su sudski postupci već završeni ili da je Sud već zauzeo konačan stav o pitanjima o kojima tek treba odlučivati.

9. Kallos nastavlja pravnu borbu pred nadležnim institucijama

Pravni tim Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla nastaviće da prava Univerziteta štiti isključivo pravnim sredstvima, pred nadležnim organima i sudovima, kao što je to učinjeno i u postupku okončanom presudom Kantonalnog suda u Tuzli od 08.05.2026. godine.

Očekujemo da svi javni zvaničnici u daljem postupanju i javnom obraćanju poštuju sudske odluke, tok započetih postupaka i osnovne standarde pravne sigurnosti.

Pravni tim Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla

Advokat dr. sc. Mirnes Ajanović

Advokat Predrag Krsmanović