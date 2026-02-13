GRAS nakon tragedije u Sarajevu: „Izgubljen je jedan mladi život, cijeli kolektiv je slomljen“

KJKP GRAS oglasio se povodom teške saobraćajne nesreće u Sarajevu, navodeći da u ovom preduzeću danas „nema uobičajenog dana“, već da vladaju šok, tišina i nevjerica nakon tragedije u kojoj je izgubljen jedan mladi život, dok se drugo dijete bori za život.

U saopćenju su izrazili saučešće porodici stradalog djeteta i podršku povrijeđenom. „Porodici djeteta izražavamo iskreno i duboko saučešće. Drugom djetetu, koje vodi najtežu životnu borbu, želimo snagu i polažemo nadu u stručnost ljekara“, naveli su iz GRAS-a.

Dodaju da su njihovi vozači na posao krenuli kao i svakog dana, svjesni odgovornosti koju nose, ali da je cijeli kolektiv potresen. „Danas su slomljeni. Slomljen je i cijeli kolektiv. Ljudi koji godinama voze ovim gradom večeras kući odlaze sa teretom koji je teško opisati riječima“, stoji u poruci.

Iz GRAS-a ističu da su u potpunosti na raspolaganju nadležnim organima i porodicama te da će sve okolnosti biti utvrđene. „Svaka činjenica mora biti utvrđena i svaka će biti dostupna javnosti. Ovo je dan tuge za Sarajevo“, poručili su iz ovog preduzeća.