SDP: O svojoj budućnosti odlučivat će građani, a ne stranačke elite

Saopštenjem za javnost oglasila se Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine nakon tribine održane u Maglaju, na kojoj su predstavljeni rezultati rada i aktivnosti stranke i Vlade Federacije BiH.

“Maglaj je bio domaćin večerašnje tribine Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, gdje smo imali priliku položiti račune građanima Maglaja, ZDK, ali prvenstveno građanima FBiH gdje SDP ima priliku stvarati pretpostavke za bolju budućnost.

Podsjetili smo građane, pored povećanja minimalne plate, penzije, naknada za porodilje, njegovatelje, povećanja dječijeg dodatka, 77 sportskih projekata i poticaja za poljoprivredu u iznosu od 183 miliona da smo odustali od dizanja nacionalnih tenzija i svakodnevne atmosfere prizivanja rata. Umjesto huškačke retorike isporučili smo konkretne rezultate.

Penzioneri su dobili novi Zakon o PIO/MIO, a ponovo smo odobrili 300 KM neoporezivog dodatka za isplatu radnicima. Usvojili smo Zakon o fiskalizaciji, koji za cilj ima stabilizaciju ovog sektora i bolje prihode za socijalna davanja. Pokrenuli smo gasifikaciju FBiH, koja u konačnici treba pomoći i manjem zagađenju okoliša, unaprijedili smo namjensku industriju i BiH proizvodi svoj prvi dron, a oružje izvozimo u više zemalja. Nakon 40 godina pokrenuli smo transport energenata našom željeznicom. Sve to smo postigli uz smanjenje ukupnog duga FBiH, pa smo na osnovu toga dobili mogućnost kreditiranja novih projekata i planskog zaduživanja, tako da je iznos novog zaduženja uvijek bio manji od iznosa otplaćenog duga.

Predsjednik SDP BiH i premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić u svom obraćanju napomenuo je da ovi rezultati i aktivnosti Vlade FBiH, posebno SDP-ovih ministara imaju za cilj povratak dostojanstva našim ljudima koje im je oduzeto u bogaćenju etnonacionalističkih elita. On je naveo da je SDP BiH odlučio da pred ljudima govori samo o rezultatima, pa i ovi što lažu moraju negirati očite rezultate i uvjeravati ljude da im je bolje 600 KM umjesto 1000 KM, a da je inflacija od 17% manja od 4%. Laž o desetinama hiljada otpuštenih već je i zaboravljena. Bez priča o nacionalnim sukobima opozicija je izvedena na čistac, pa su svi građani imali priliku čuti da žele ukinuti neradnu nedjelju radnicama koje su to tražile i zaslužile, da će ukinuti odluku o minimalnoj plati, smanjiti pomoć drugim socijalnim grupama, dok su istovremeno već izrazili želju da koaliraju i sa nacionalnim strankama i sa nama. Naš princip je jasan. O radnicama u trgovini, minimalnoj plati i našoj budućnosti odlučivat će građani, a ne bilo koje stranačke elite.

Na kraju, Nikšić je dodao da možda najbolje o radu ove Vlade FBiH govori činjenica da je ekspoze koji je predstavljen na početku mandata ispunjen.

Izabranici SDP-a su naglasili da ovo nije kraj aktivnosti, te će u narednom periodu posao biti nastavljen”, saopšteno je.