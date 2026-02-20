Klub vijećnika SDP BiH u GV Tuzla uputio amandmane na Prijedlog Odluke o komunalnim taksama

Klub vijećnika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u Gradskom vijeću Tuzla uputio je tri amandmana na Prijedlog Odluke o komunalnim taksama, koja će se naći na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća zakazane za 23. februara.

Polazeći od potrebe da nova odluka bude usklađena sa stvarnim potrebama građana i privrednika, vijećnici SDP-a predložili su izmjene čiji je cilj zaštita malih obrtnika i poduzetnika, sprečavanje nepotrebnih finansijskih opterećenja te stvaranje povoljnijeg ambijenta za razvoj kulturno-zabavnih sadržaja i lokalne ekonomije.

Amandman I – zaštita malih privrednih subjekata

Prvim amandmanom predloženo je brisanje tačke a) u članu 2. Prijedloga odluke (u kojoj je predloženo plaćanje takse za priređivanje zabavnih igara u ugostiteljskim objektima u kojima igrač ne može ostvariti dobitak), jer bi njena primjena dodatno finansijski opteretila ugostiteljske objekte i male privredne subjekte, dovodeći ih u neravnopravan položaj u odnosu na druge oblike zabavnih sadržaja.

Amandman II – protiv neopravdanih novih taksi

Drugim amandmanom Klub vijećnika SDP BiH predlaže brisanje tačaka d) i g) u članu 3., kojima se uvodi obaveza plaćanja komunalne takse za:

izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima

uređaje za automatsku naplatu usluga (kafemati, parkomati, cvjetomati i slično)

Smatramo da muzika uživo predstavlja sastavni dio registrovane djelatnosti ugostiteljskih objekata i da ne stvara dodatno opterećenje komunalne infrastrukture. Uvođenje posebne takse moglo bi negativno uticati na razvoj kulturnih sadržaja, turističke ponude i ukupne društvene dinamike grada.

Također, taksa na uređaje za automatsku naplatu nema direktnu vezu sa povećanjem komunalnih troškova te može destimulisati modernizaciju i unapređenje usluga.

Amandman III – podsticaj kulturnim događajima

Trećim amandmanom predloženo je smanjenje takse za priređivanje komercijalnih koncerata (Aneks II – Tarifni broj 5):

zatvoreni prostor – 0,30 KM po m²

otvoreni prostor – 0,15 KM po m²

Cilj je rasteretiti organizatore događaja i podstaći razvoj kulturno-zabavnih sadržaja u Tuzli. Smanjenjem taksi stvaramo povoljniji ambijent za organizaciju većeg broja manifestacija, čime se indirektno jačaju turizam, ugostiteljstvo i lokalna privreda.

Pravedniji i racionalniji sistem komunalnih taksi

Klub vijećnika SDP BiH smatra da je donošenje nove Odluke o komunalnim taksama važno za uređenje ove oblasti, ali naglašava da sistem taksi mora biti pravedan, racionalan i usmjeren na razvoj, a ne na dodatno opterećenje malih poduzetnika.

Vjerujemo da odluke koje donosimo trebaju biti u interesu svih građana Tuzle, uz balans između stabilnih javnih prihoda i podrške privrednom i kulturnom razvoju grada.