Upozorenje: Lažne SMS poruke sa imenom BH Pošta ponovo se pojavile

RTV SLON

Lažne SMS poruke sa imenom BH Pošta ponovo su se pojavile i građani su pozvani na poseban oprez zbog pokušaja prevare u kojima se nelegalno koristi ime ovog javnog preduzeća. U porukama koje ovih dana stižu korisnicima navodi se da pošiljka nije isporučena zbog nepotpune adrese, a sadržaj sadrži link koji vodi na sumnjivu stranicu sa ciljem prikupljanja ličnih i finansijskih podataka.

Iz BH Pošte poručuju da nikada ne šalju SMS poruke u kojima od korisnika traže unos bilo kakvih podataka, niti ih upućuju na nepoznate linkove. Upozoravaju da se radi o klasičnom pokušaju prevare i zloupotrebe njihovog imena, zbog čega je važno da građani takve poruke odmah obrišu i ne odgovaraju na njih.

Preporuka je da status pošiljki provjeravaju isključivo putem zvanične web stranice www.posta.ba ili putem Kontakt centra na broj 1312. Sumnjive poruke mogu prijaviti na adresu [email protected], a savjetuje se i kontaktiranje policije kako bi se spriječile moguće zloupotrebe.

