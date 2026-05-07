Online narudžbe proizvoda životinjskog porijekla podliježu kontroli u BiH

Korisnici koji iz inostranstva putem online narudžbi kupuju proizvode životinjskog porijekla trebaju obratiti pažnju na važeća pravila, jer takve pošiljke podliježu veterinarsko-zdravstvenoj kontroli zbog mogućeg rizika od širenja zaraznih bolesti.

U posljednje vrijeme sve češće pristižu pošiljke koje sadrže proizvode poput proteinskih preparata, ribljeg ulja, kolagena i sličnih proizvoda, zbog čega se građanima preporučuje da prije narudžbe provjere uslove, ograničenja i dozvoljene količine.

Detaljna pravila, zabrane i uslovi unošenja ličnih pošiljaka proizvoda životinjskog porijekla u BiH definisani su Pravilnikom o kontrolama i uslovima unošenja ličnih pošiljaka proizvoda životinjskog porijekla u BiH.

Pošiljke koje ne ispunjavaju propisane uslove mogu biti vraćene pošiljaocu ili uništene.