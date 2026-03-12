BH Pošta ostvarila rekordnu dobit, prihod porastao na 146,6 miliona KM

BH Pošta ostvarila je rekordnu dobit u 2025. godini, a finansijski pokazatelji potvrđuju da je iza ove kompanije najuspješnija poslovna godina od njenog osnivanja.

Ukupni prihodi BH Pošte u prošloj godini iznosili su 146,6 miliona KM, dok su rashodi bili 137,9 miliona KM. Na kraju godine ostvarena je dobit od 8.645.550 KM, što je ujedno i najbolji finansijski rezultat u historiji preduzeća.

Koliki je napredak ostvaren najbolje pokazuje poređenje s prethodnom godinom. U 2024. godini dobit BH Pošte iznosila je 642.091 KM, što znači da je poslovni rezultat u međuvremenu višestruko poboljšan.

Rezultati poslovanja predstavljeni su na konferenciji za medije održanoj u Generalnoj direkciji BH Pošte u Sarajevu, gdje je generalni direktor Adis Šehić poručio da ovakvi pokazatelji potvrđuju ispravnost strateških mjera koje su bile usmjerene na stabilizaciju poslovanja, kontrolu troškova i razvoj novih usluga.

Kako je istakao, ostvarena dobit veća od 8,6 miliona KM predstavlja najbolji rezultat u posljednjih deset godina, ali i najbolji rezultat od osnivanja BH Pošte. Naglasio je da je taj rezultat ostvaren uz kontinuirana ulaganja u razvoj poslovanja, modernizaciju usluga i unapređenje položaja zaposlenih.

Pozitivni poslovni rezultati omogućili su i konkretne benefite za radnike. Tokom 2024. i 2025. godine zaposlenima je isplaćeno oko 4,1 milion KM pomoći u skladu s uredbom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Uz to, isplaćeno je i više od 1,12 miliona KM nagrada zaposlenima. Povećani su koeficijenti radnicima u tehnološkom procesu rada, dok je svim zaposlenima plata povećana za 10 posto.

Šehić je naveo i da je na rast dobiti uticala odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o smanjenju stopa poreza i doprinosa. Prema njegovim riječima, ta mjera je BH Pošti u 2025. godini donijela uštedu od oko 1,6 miliona KM, dok se u 2026. godini očekuju uštede koje bi mogle dostići i 4 miliona KM.

Za povećanje plata zaposlenima tokom 2026. godine planirano je izdvajanje više od 7 miliona KM, čime BH Pošta nastavlja politiku ulaganja u radnike kao ključni resurs kompanije.

Finansijski podaci pokazuju i dugoročan rast prihoda. Još 2016. godine prihodi BH Pošte iznosili su 88,5 miliona KM, a do 2025. godine porasli su na više od 146 miliona KM. Taj rast prati širenje poslovanja i razvoj novih usluga, posebno u oblasti logistike, finansijskih servisa i digitalnih rješenja.

Posebno značajan rast zabilježen je u segmentu BH PostExpress usluga, gdje su prihodi u posljednjih nekoliko godina višestruko povećani. Iz BH Pošte navode da je tome doprinio snažan razvoj e commerce tržišta, ali i saradnja s velikim poslovnim sistemima.

Kompanija je u proteklom periodu nastavila i proces modernizacije poslovanja kroz razvoj digitalnih servisa, uključujući PKI rješenja i kvalifikovani elektronski potpis. Na taj način BH Pošta nastoji aktivno doprinositi razvoju sigurnog elektronskog poslovanja u Bosni i Hercegovini.

Istovremeno su realizovana ulaganja u modernizaciju dostavnog sistema, unapređenje koordinacije dostavljača putem GPS praćenja, obnovu voznog parka i edukaciju zaposlenih.

O finansijskim i operativnim pokazateljima, kao i projektima modernizacije i digitalizacije, govorili su i izvršni direktori Milan Tomas, Safet Trakić i Sanela Kovačević. U svojim izlaganjima predstavili su detaljne pokazatelje poslovanja, unapređenja procesa, razvoja novih usluga i projekata digitalne transformacije.

BH Pošta danas zapošljava oko 2.700 radnika, redovno izmiruje sve obaveze prema zaposlenima i najavljuje nova ulaganja u poboljšanje uslova rada i profesionalni razvoj kadrova.

U narednom periodu planirana su dodatna ulaganja u razvoj logističke infrastrukture, uključujući uvođenje paketomata širom Bosne i Hercegovine, kao i realizaciju projekta Glavnog poštansko logističkog centra, koji bi trebao omogućiti automatizirano sortiranje pošiljaka i značajno povećati efikasnost distribucije.