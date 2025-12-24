Izdata prigodna poštanska marka „Sveti otac papa Franjo“

Prigodna poštanska marka „Sveti otac papa Franjo“ izdata je 24. decembra 2025. godine u izdanju BH Pošte, čime je obilježen simbolički trenutak povezan sa proglašenjem Svete godine 2025. Marka je štampana u tiražu od 10.000 primjeraka, nominalne vrijednosti 3,30 KM, dok je prateća koverta prvog dana izdanja FDC objavljena u ograničenom tiražu od 150 primjeraka, po cijeni od 2,00 KM.

Izdanje je posvećeno pontifikatu Pape Franje i objavljeno je povodom proglašenja Svete godine 2025., koju je papa najavio apostolskom bulom Spes non confundit, „Nada ne razočarava“, 24. decembra 2024. godine. Time je i sam datum izdavanja marke dobio dodatnu simboliku, povezujući poruku nade, mira i solidarnosti sa univerzalnim vrijednostima koje papa Franjo kontinuirano promoviše.

Autori poštanske marke su Vatican media i Brankica Sumenić-Bajić, šefica Odjeljenja za bh. marku, dizajn i grafičku realizaciju BH Pošte. Kroz ovo filatelističko izdanje, BH Pošta naglašava da poštanska marka nije samo sredstvo poštanskog prometa, već i trajni simbol povezivanja ljudi, kultura i poruka koje nadilaze granice.

Povodom izdavanja prigodne poštanske marke i FDC koverte, delegacija BH Pošte predvođena generalnim direktorom Adisom Šehićem i izvršnim direktorom za ekonomsko-finansijske poslove Milanom Tomasom upriličila je posjetu Apostolskoj nuncijaturi Svete Stolice – Vatikana u Sarajevu. Tom prilikom razgovarano je o značaju filatelističkog izdanja i porukama koje ono nosi, a domaćinu je uručena mapa s primjercima prigodne marke i koverte prvog dana izdanja, kao i staklena plaketa s motivom marke.

Ovim izdanjem BH Pošta kroz univerzalni jezik filatelije šalje poruku mira, nade i dijaloga, podsjećajući na ulogu poštanske marke kao tihog, ali snažnog svjedoka vremena i vrijednosti koje ostaju trajno zabilježene.