Snijeg usporio poštanske usluge: Otežana i isplata penzija u dijelovima BiH

Selma Jatić
Obilne snježne padavine i neprohodni putni pravci širom Bosne i Hercegovine uzrokovali su ozbiljne poteškoće u odvijanju saobraćaja, što se direktno odrazilo i na pružanje poštanskih usluga. Zbog otežanih uslova na terenu, dostava pošiljki i isplata penzija putem pošte trenutno se odvijaju usporeno i u skladu sa operativnim mogućnostima.

Iz BH pošte navode da poštari na mnogim područjima ne mogu pristupiti svim adresama, naročito u ruralnim i brdskim krajevima, gdje su putevi zatrpani snijegom ili potpuno neprohodni. U takvim okolnostima, dio pošiljki, ali i penzija koje se uručuju na kućne adrese, biće dostavljen u narednim danima, čim se vremenski i sigurnosni uslovi poboljšaju.

Nadležni apeluju na građane za strpljenje i razumijevanje, ističući da se ulažu maksimalni napori kako bi se, uprkos nepovoljnim vremenskim prilikama, osigurao kontinuitet poštanskih usluga i isplata penzija u što kraćem roku.

