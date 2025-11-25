Saopštenje prijatelja ubijene Aldine Jahić povodom Dana državnosti

Povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, objavljeno je saopštenje prijatelja nedavno ubijene Aldine Jahić. Kako navode, odbijaju slaviti državu koja, kako kažu, nije zaštitila Aldinu i koja nastavlja iznevjeravati žene širom Bosne i Hercegovine. Saopštenje su podijelili na društvenim mrežama uz poziv institucijama da preuzmu odgovornost.

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

„Danas BiH slavi.

Aldina ne može.

Gdje je odgovornost?

25. Novembar je Dan državnosti Bosne i Hercegovine. To je ujedno i Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Mi, Aldinini prijatelji, odbijamo slaviti državu koja nije zaštitila Aldinu i koja nastavlja da iznevjerava toliko žena. Želimo da Bosna i Hercegovina bude jača, sigurnija i vrijedna slavlja, a to je moguće samo ako se životi žena shvate sa ozbiljnošću, hitnošću i dostojanstvom koje zaslužuju.

Aldina Jahić je 16. novembra 2025. godine ubijena od strane svog bivšeg partnera, nakon što ju je progonio ulicama Mostara. Njena smrt nije izolovan slučaj. U Bosni i Hercegovini se desi najmanje jedan femicid mjesečno, a bezbroj žena svakodnevno trpi prijetnje, nasilje i brutalne propuste institucija.

Aldina nije broj. Bila je voljena. Bila je uspješna, obrazovana, snažna i hrabra. Imala je snove, planove i život pred sobom i prijatelje koji sada vode borbu za pravdu u njeno ime.

Tražimo kontinuiran, neumoran pritisak na institucije i javne zvaničnike u Bosni i Hercegovini da njen slučaj bude pravilno obrađen, da se pravda zadovolji i da se suoče sa sistemskim propustima koji su ovo omogućili. Bosna i Hercegovina može biti bolja. Mora biti bolja. I nećemo stati dok svaka buduća Aldina ne dobije sigurnost koja joj je uskraćena a ne samo sjećanje kad bude prekasno.“